Magyar Nemzet - Helyeslik a járvány miatti szigorításokat a tanárok

2020. november 13. 07:54

Helyeslik a koronavírus-járvány miatti szigorításokat a tanárok, és további intézkedéseket is sürgetnek - írta pénteki számában a Magyar Nemzet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a lap kérdésére azt mondta, hogy nemcsak az állami, hanem az egyházi, alapítványi és magánintézmények pedagógusait is tesztelik a vírusra.



A Magyar Nemzet arról is írt, hogy az oktatást érintő járványügyi intézkedésekhez újabb javaslatokat fogalmaztak meg a tanári szervezetek. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) például azt kérte, hogy a krónikus beteg pedagógusokat azonnal mentesítsék a tantermi oktatás alól. Szeretnék továbbá, ha az ötödik évfolyamtól felfelé bevezetnék a hibrid oktatást, a gyeden, gyesen lévő, valamint otthoni munkát végző szülők gyermekei esetében pedig felfüggesztenék a kötelező óvodáztatást. Kérik azt is, hogy az online oktatást végző pedagógusok kapjanak egyszeri százezer forintos támogatást, a tantermi nevelést végzők számára pedig bérük húsz százalékának megfelelő veszélyességi pótlékot állapítsanak meg. Fontosnak tartják az igazgatói jogkörök bővítését is: javasolják, hogy a fenntartóval és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal való egyeztetés után az intézményvezetők maguk is dönthessenek kéthetes bezárásról vagy digitális átállásról.



A Nemzeti Pedagóguskar (NPK) arra hívta fel a figyelmet, hogy az óvodákban és általános iskolákban folyatódó jelenléti nevelés-oktatás sikerességéhez nagyban hozzájárulhat, ha megfelelő munkaruhát (maszkot, gumikesztyűt, védőpajzsot) kapnak az alkalmazottak, valamint megbízható tesztelési eljárás keretében célzott szűrést végeznek a dolgozók körében. A pedagóguskar azt javasolja, első körben mindenképpen a hatvan év felettieket, a valamilyen alapbetegséggel küzdőket, valamint a gyógypedagógiai intézményekben dolgozók fertőzöttségét kell ellenőrizni, utóbbiakat elsősorban a fogyatékosság mellett különböző betegségekkel (például Down-szindrómával, szívproblémákkal, keringési problémákkal) is küzdő gyermekek védelme érdekében. Sürgetik az utazó, áttanító pedagógusok, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban tanító kollégák, valamint a gyakorlati oktatók szűrését is, emellett kiemelik, hogy az óvodákban az egyéb alkalmazottak tesztelése is fontos. Javasolták azt is, hogy a karanténba kerülő, de nem beteg tanárok otthonról küldhessenek tananyagot, vagy online órát tarthassanak. Az NPK szerint a koronavírus-fertőzést elkapó alkalmazottak számára országosan egységes eljárást kell létrehozni, hogy az érintettek a többszöri bejelentés után tényleg megkaphassák a százszázalékos táppénztérítést - írta a Magyar Nemzet.



MTI