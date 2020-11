Felvidék: Klubmozgalmi nagytalálkozót szervez a Diákhálózat

2020. november 13. 08:27

A Diákhálózat (DH), azaz a felvidéki magyar egyetemista klubokat tömörítő szervezet jövőre ünnepelni fennállásának 30. évfordulóját. Az 1991-ben alakult egyesület és tagszervezetei nagyszabású eseménysorozattal készülnek, amelyre a (cseh)szlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalomban valamennyi, egykor tevékeny tagját szívesen látják.

Maga a klubmozgalom is neves múltra tekint, ami egészen 1957-ig nyúlik vissza, amikor megalakult az azóta is aktívan működő Ady Endre Diákkör (AED) Prágában. A cseh fővárosban tanuló magyar diákok klubját követte a sorban a pozsonyi József Attila Ifjúsági Klub (JAIK) és a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK). Az öreg klubok közül nem felejthető ki a Brünnben működő Kazinczy Ferenc Diákklub (KAFEDIK) sem, amely tavaly ünnepelte 50. születésnapját. Mindemellett tudomásunk van arról, hogy a prágai tavasz névvel fémjelzett reformmozgalom időszakában több mint 160 magyar ifjúsági klub működött Csehszlovákiában. Ezek örökségét és hagyományát igyekeznek ápolni a fiatalabb „utódklubok” is, mint a kassai Kikelet Kassa – Ifjúsági Közösség, budapesti Kaszás Attila Diákkör (KAD) és a komáromi Jókai Mór Diákkör (JóMóD). Az említett ifjúsági szervezetek több olyan eseménnyel fognak kedveskedni a következő évben a korábbi tagoknak, amelyeken újraélhetik a klubokhoz fűződő emlékeiket.

Az évforduló kapcsán újabb mérföldkőhöz érkezett a diákklubok ernyőszervezete. A Sine Metu Polgári Társulással folytatott tárgyalást követően megegyezés született arra vonatkozóan, hogy a Gombaszögi Nyári Tábor egy új helyszínnel fog gazdagodni, ami a Diákhálózat állandó helyszínéül szolgál majd. A klubok a tervek szerint sok értékes programot biztosítanak a leendő táborozók számára.



Ám nem ez az egyetlen fontos évforduló a közeljövőben. Bár a DH 30 éves lesz jövőre, viszont a Gímesi Művelődési Tábor és Gólyatábor szintén 2021-ben ünnepli a 40. születésnapját. A tábort először a Juhász Gyula Ifjúsági Klub tagjai kezdeményezték 1981-ben, ami az évek alatt átalakult gólyatáborrá, így adva helyet a fiatal egyetemistáknak, hogy megismerkedhessenek a felsőbb évfolyamok hallgatóival és az idősebb generációnak, hogy segíthessenek a friss egyetemistáknak.

A klubmozgalom múltja előtt tisztelgő nagytalálkozó 2021. szeptember 17-18-án kerül megrendezésre a búcsi Vintop Karkóban.



Az eseménysorozat három fő programmal mond köszönetet az elmúlt évtizedek munkájáért a tagoknak. Az érdeklődők egy nosztalgiaesttel egybekötött kiállításon vehetnek részt, illetve bemutatásra kerül egy olyan történelmi munka, ami a klubmozgalom történetének különböző fejezeteit tudományos igényességgel tárja fel. Másnap egy bál ad teret annak, hogy az elmúlt évek generációi találkozhassanak és együtt ünnepeljék meg a szlovákiai magyar ifjúság múltját, jelenét és jövőjét. A Diákhálózat vezetősége és az ifjúsági klubok tagjai mind az első diákkör, az AED mottójának szellemében várják a találkozást az elődökkel: hogy tanulhassanak és művelődhessenek általuk.

Czinege Noémi

felvidek.ma