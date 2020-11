Kásler: a most hozott szabályok betartása döntő hatással lesz a koronavírus terjedésére

2020. november 13. 09:00

A napokban hozott járványügyi szabályok betartása döntő hatással lesz a koronavírus-fertőzés terjedésére, és ha az emberek betartják őket, a kedvező eredményeket néhány héten belül tapasztalni fogjuk - jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a Magyar Hírlapnak adott interjúban, amely a pénteki számban jelent meg.

Leszögezte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést meghozott. Egyetértett azzal, hogy szabályok betartására vonatkozó első tapasztalatok kedvezőek.



Kásler Miklós elmondta, hogy tavasszal, a járvány kezdetén Magyarország stratégiája az volt, hogy amíg lehetett, az országhatárokon feltartotta a vírus behurcolásának a lehetőséget, utána izolálta a fertőzötteket, és "ez vezetett ahhoz a rendkívüli eredményességhez, amivel az első hullámot ki tudtuk védekezni".



Július végén a vírus görbéje teljesen ellaposodott, és hosszú ideig egy-két tucat volt a napi fertőzésszám. Ezért lehetett liberalizálni a szabályozást, ám a külföldi nyaralások után az itthoninál fertőzöttebb területekről ismét behurcolták a vírust - fejtette ki. Az emberek fegyelmezettsége enyhült, ezért kellett most lényegesen szigorúbb intézkedéseket kellett hozni.



Kijelentette: "Felelősséggel azt tudjuk mondani, hogy a mostani számítások szerint körülbelül a december hatodika, tizedike közötti időszakig jelentősen növekedni fog a fertőzöttek száma. Összesen 26-28 ezer kórházi, infektológiai ágyra lehet szükség, és körülbelül négyezerötszáz intenzív ágyra." Ezt ebben az időszakban a magyar egészségügy tudja biztosítani - tette hozzá.



A kormány eddig hetvenhét kórházat jelölt ki a Covid-betegek kezelésére, az összes NEAK-finanszírozott ágyaik negyven százalékáig. Ennyit kell előkészíteni arra, hogy tudják fogadni a betegeket, míg az összes ágy hét százalékát kell intenzív ellátáshoz előkészíteni, ahol, ha szükséges, lélegeztetést is biztosítani kell - szögezte le.



A tervezhető műtétek elhalasztásáról Kásler Miklós azt mondta, ezzel tehermentesíteni lehet az intenzív orvosokat és az asszisztenseiket a rutinfeladatok egy része alól, és be lehet vonni őket a rászoruló fertőzöttek ellátásába.



A vírus elleni vakcina kifejlesztéséről a miniszter kijelentette, hogy rendkívül szigorú eljárásrendet kell betartani. Száz feletti a vakcinafejlesztési kísérletek száma, és ezek közül körülbelül tíz elég előrehaladott állapotban van. Mint mondta, nagy a valószínűsége annak, hogy belátható időn belül elindulhat egy biztosan hatásos vakcina gyártása és forgalmazása, olyané, amelynek nincs szövődménye. Hozzátette, hogy "ameddig ezek a körülmények nem teljesülnek, Magyarországon biztos, hogy nem fogjuk a vakcinákat használni". "Ha hatásos vakcinációt tudunk megfelelő mennyiségben biztosítani, akkor a járvány megfékezhető, és a fertőzöttek száma jelentősen csökkenni fog" - hangoztatta az emberi erőforrások minisztere.

