Nemzetek Ligája - Válogatottunk győzelemmel versenyben marad a csoportelsőségért

2020. november 13. 09:33

Ha a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap legyőzi a nyeretlen szerb csapatot a Puskás Arénában, akkor versenyben marad a csoportelsőségért, de a listavezető oroszok törökországi pontvesztése esetén élre is ugorhat a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, az ötödik fordulót követően.

Nemzeti tizenegyünk győzelem után - mlsz.hu

Döntetlennel csak abban az esetben maradna esélyük a magyaroknak a feljutást jelentő éllovas pozíció megszerzésére, ha az oroszok sem gyűjtik be a három pontot Isztambulban. A pontosztozkodás ugyanakkor már biztos bennmaradást jelentene, igaz, az is elképzelhető, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai már úgy lépnek pályára, hogy a kiesés miatt nem kell aggódniuk, az oroszok sikerével ugyanis eldőlne, hogy a magyar csapat nem végezhet az utolsó, negyedik helyen.



A két gárda teljesen ellentétes hangulatban várja az összecsapást: amíg a magyarok Izland 2-1-es legyőzésével kijutottak a 2021 nyarára halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra, addig a szerbek 11-esekkel alulmaradtak a skótokkal szemben, azaz lemaradtak a kontinensviadalról.



A Nemzetek Ligája ötödik fordulójában így meccsdöntő faktor lehet, hogy 72 órával az év legfontosabb találkozója után melyik együttes lesz a frissebb fizikálisan és mentálisan is. Ilyen esetekben rendre legalább három-négy játékost cserél mérkőzésről mérkőzésre a magyarok olasz szakvezetője, aki koronavírusos megbetegedése miatt minden bizonnyal ismét hiányozni fog a kispadról. Így ismét Cosimo Inguscio irányíthat, aki eddig mindhárom találkozóját megnyerte, amikor Rossit helyettesítette.



Érdekesség, hogy a két válogatott első összecsapása az októberi volt, amióta Jugoszlávia felbomlott, azaz Szerbia és Magyarország között ez lesz a második hivatalos labdarúgó-mérkőzés. A jugoszlávok elleni utolsó két találkozó viszont kifejezetten rossz emlékű, ugyanis 1997 őszén előbb Budapesten 7-1-re, majd Belgrádban 5-0-ra kaptak ki a magyarok az egy évvel későbbi világbajnokság pótselejtezőjén.



A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.



A magyar válogatott ezt követően szerdán Törökországot fogadja a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája hatodik, utolsó fordulójában.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló:



vasárnap:

Törökország-Oroszország, Isztambul 18.00

MAGYARORSZÁG-Szerbia, Puskás Aréna 20.45

A csoport állása:



1. Oroszország 4 2 2 - 7-4 8 pont

2. Magyarország 4 2 1 1 4-3 7

3. Törökország 4 - 3 1 3-4 3

4. Szerbia 4 - 2 2 3-6 2

Korábbi eredmények:



1. forduló (szeptember 3.):

Oroszország-Szerbia 3-1 (0-0)

Törökország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-0)



2. forduló (szeptember 6.):

Szerbia-Törökország 0-0

MAGYARORSZÁG-Oroszország 2-3 (0-2)



3. forduló (október 11.):

Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)



4. forduló (október 14.):

Törökország-Szerbia 2-2 (0-1)

Oroszország-MAGYARORSZÁG 0-0

A csoport további programja:



6. forduló (november 18.):

MAGYARORSZÁG-Törökország, Puskás Aréna 20.45

Szerbia-Oroszország, Belgrád 20.45

MTI