Koronavírus - Új csúcsra emelkedett a napi esetek száma Németországban

2020. november 13. 12:34

Ismét rekordot döntött az új típusú koronavírussal (SARS-Cov-2) igazoltan fertőzöttek napi száma Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint.

Az utóbbi 24 órában 23 542 fertőződést regisztráltak. A napi új esetek száma egy héten belül másodszor emelkedett minden korábbinál magasabbra. Az előző rekordot - 23 399 esetet - november 7-én, szombaton jegyezték fel.



A növekedés üteme csökken, ezt jelzi, hogy az egy héttel korábbi 21 506-hoz képest mintegy kilenc százalékkal több fertőzöttet regisztráltak, míg a megelőző héten - a november 6-i adatot az október 30-án regisztrált 18 681-hez viszonyítva - még 15 százalék felett volt a növekedés mértéke.



A járvány enyhülését mutatja az is, hogy az RKI számításai szerint az utóbbi napokban 1 alá csökkent a vírus úgynevezett reprodukciós aránya, amely október végén még 1,10 körül állt.



Az RKI legutóbbi, csütörtöki számításai szerint a reprodukciós ráta értéke 0,93. Amikor ez az érték tartósan 1 alatt van, a járvány alábbhagy, a vírus visszaszorul és előbb-utóbb eltűnik. Amikor az érték 1 felett van, a járvány egyre inkább terjed, mert minden fertőzött átadja a vírust legalább egy embernek.



Még nem tudni, hogy mennyire tartós a fertőzéshullám erejének gyengülése, az viszont biztos, hogy a járványlassító korlátozásokat nem lehet egyhamar visszavonni - mondta Lothar Wieler, az RKI vezetője csütörtökön tartott berlini tájékoztatóján.



"Néhány hónapig még össze kell szorítanunk a farpofáinkat" - fogalmazott.



A november 2-án bevezetett új szabályok szerint legfeljebb két háztartás tagjai és maximum tíz ember tartózkodhat együtt, hogy kevesebb legyen a fertőzésveszéllyel járó közvetlen érintkezés az emberek között.



Csaknem teljesen felfüggesztették az idegenforgalmat és a vendéglátást, a szállodák így csak üzleti úton lévő vendégeket fogadhatnak, az éttermek csak elvitelre főzhetnek. Bezártak a kulturális intézmények - például múzeumok, színházak és mozik -, az amatőrsport-egyesületek és a szabadidő közös eltöltésére szakosodott egyéb intézmények is.



Egy pénteken ismertetett felmérés szerint a németek többsége támogatja az egyelőre november végéig érvényes korlátozásokat. A ZDF országos köztelevízió megbízásából végzett kutatás alapján a lakosság 58 százaléka szerint az intézkedések kellőképpen hatásosak, 26 százalék további szigorításokat tart szükségesnek, 14 százalék az eddigieket is túlzásnak tartja.



A ZDF Politbarometer nevű felmérése azt is kimutatta, hogy a lakosság 85 százaléka szerint Németország a következő hónapokban jól átvészeli a világjárványt. Ez négy százalékpontos emelkedés a legutóbbi, október végi adatfelvételen regisztrált 81 százalékhoz képest. A pesszimisták aránya 15 százalékról 13 százalékra csökkent.



Az RKI pénteki statisztikája szerint az utóbbi 24 órában nyilvántartásba vett rekordszámú esettel együtt 751 095 ember szervezetében mutatták ki a SARS-Cov-2-t Németországban. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 218-cal nőtt, 12 200-ra.



MTI