Mátraszentimre temploma legyen a szlovák-magyar megbékélés szimbóluma!

2020. november 13. 15:07

Mátraszentimre megújult temploma legyen a szlovák-magyar megbékélés szimbóluma - szorgalmazta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az épület pénteki átadóünnepségén.

Ternyák Csaba egri érsek felszenteli a kormányzati támogatással megújult mátraszentimrei Szent Imre-templomot 2020. november 13-án. MTI/Komka Péter

Soltész Miklós hangsúlyozta: Magyarországon hosszú évszázadok óta együtt tudnak élni különböző nemzetiségek.



Ez idő alatt az ország több népcsoport tagjait fogadta be, ezzel is bizonyítva "a magyarok emberszeretetét és nyitottságát", amelyet a történelmi idők óta a kereszténység foglal közös keretbe - tette hozzá.



Az államtitkár emlékeztetett: a szlovák-magyar megbékélést az elmúlt tíz évben mindkét oldalról sokan akarták, és sokan tettek is érte.



Ennek köszönhetően mára olyan változások történtek a két nép és a két ország viszonyában, amelyek "az elmúlt 90 év sebeit és kívülről ránk erőltetett rombolását képesek voltak begyógyítani".



Soltész Miklós rámutatott: a helyi szlovák nemzetiség kiemelt jelentőségű, a magyarsággal közös értékeket őriz és hagyományokat ápol Mátraszentimrén, melyek között éppen olyan fontos a nyelv és a kultúra, mint a kereszténység és az egyház erősítése.



Nem véletlen, hogy a kormány a templom felújításához szükséges 20 millió forint biztosításán túl az elmúlt években a település iskolájának megmaradását és korszerűsítését is segítette, mint ahogyan sok tízmillió forint támogatást nyújtott az épülő mátraszentimrei közösségi ház megvalósításához is - hangsúlyozta.



Tette mindezt azért, hogy ezen a szép helyen megmaradjon a közösség és az évszázados hagyomány - fogalmazott Soltész Miklós, megjegyezve: a magyarországi és az itt élő szlovákság nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a két nép közös értékeit tovább lehessen adni a következő nemzedékeknek.

MTI