Koronavírus: egységes eljárásrendet adtak ki az egyetemekre

2020. november 13. 16:08

Egységes eljárásrendet adott ki az egyetemekre és a kollégiumokra az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A dokumentumból az intézmények vezetői, tanárai és hallgatói tájékozódhatnak a járványhelyzetben szükséges intézkedésekről.

A minisztérium az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében emlékeztetett: a koronavírus-járvány megfékezését célzó kormányrendelet értelmében minden felsőoktatási intézménynek ismét digitális oktatásra kell átállnia.



Az ITM az érintettekkel egyeztetve frissítette a felsőoktatási intézmények számára kidolgozott eljárásrendet.



A közleményben idézték Bódis Józsefet, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkárát, aki hangsúlyozta: "a járvány terjedésének lassítása, az egyetemeken, kollégiumokban dolgozók és a hallgatók egészségének védelme mellett fontos cél a képzés folyamatosságának garantálása is".



A minisztérium kiemelte: minden felsőoktatási intézménynek rendelkeznie kell a járványügyi veszélyhelyzetet kezelő intézményi intézkedési tervvel. A fenntartó minisztérium az intézkedési terveket megvizsgálja, és ha szükséges, további lépéseket kezdeményez.



A kormányrendelet szerint a felsőoktatási intézmények kollégiumai és diákotthonai bezárnak. A rektor saját hatáskörben, a hallgató kérelmére, különös méltányossági okokból, egyedileg dönthet a kiköltöztetés mellőzéséről. A kollégiumban tartózkodás elsősorban a határon túli és külföldi diákok, a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető - írta az ITM.



Kitértek arra is, ha a szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés a digitális oktatás keretei között nem szervezhető meg, a résztvevő hallgatóknak, oktatóknak be kell tartaniuk az egészségügyi óvintézkedéseket, úgy mint a maszkviselés és védőtávolság megtartása.



MTI