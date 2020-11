Kürti László és Ross Gillett kapja a Balassi Bálint-emlékkardot

2020. november 13. 16:30

Kürti László költő és Ross Gillett ausztrál műfordító veheti át a Balassi Bálint-emlékkardot 2021. február 14-én, Bálint napján Budapesten - közölte a díj alapítója, Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke az MTI-vel.

Kürti László - SZON/Juhász Katalin

A reneszánsz költészet óriásának emlékét évről évre fölelevenítő elismerés a kortárs magyar versírás kiválóságait, valamint a magyar irodalmi kincseket, köztük Balassi verseit anyanyelvükre átültető külföldi irodalmárokat jutalmazza - olvasható a közleményben.

Ross Gillett - archív



Mint írják, a negyvennégy éves, Mátészalkán tanárként dolgozó Kürti László eddig hat verseskötetet publikált, munkásságát többek közt a Tokaji Írótábor Nagydíjával és Bella István-díjjal is elismerték.



Az 1949-ben Melbourne-ben született Ross Gillett a Balassi Kard Művészeti Alapítvány fölkérésére, Ausztráliában élő magyarok közvetítése révén került kapcsolatba a magyar irodalommal. Eddig négy Balassi-verset fordított le, így szerzett irodalmi élményéről a közelmúltban az M5 televíziónak nyilatkozva számolt be a magyar tévénézőknek. Alkotásai valószínűleg az első ausztrál Balassi-fordítások, ezek közül kettő még az idén megjelenik egy hazai évfordulós antológiában. Munkája lehetővé tette, hogy a magyar alapítású irodalmi díj Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika után az ötödik kontinensre is eljusson.



Idén László Noémi költő és Vahram Martiroszjan örmény műfordító vehette át a huszonnegyedik alkalommal odaítélt Balassi Bálint-emlékkardot. Az 1997-ben Molnár Pál újságíró által alapított irodalmi elismerést évente egy magyar anyanyelvű és egy külföldi költőnek adják át. A díj a 16. századi magyar végvári szablya mintájára kovácsolt kard - áll az összegzésben.

Lapunk a közelmúltban készített interjút Kürti Lászlóval.

És Ross Gillett -tel.

MTI