Fidesz: "gyalázat", hogy a baloldal Korózs Lajos "kamuvideója" után sem áll le

2020. november 13. 17:23

A Fidesz szerint gyalázat, hogy a baloldal a szocialista Korózs Lajos "kamuvideója" után sem áll le.

Ezt a nagyobbik kormánypárt az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) és László Imre (DK) nyilatkozatára reagálva közölte.



Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője pénteki online sajtótájékoztatóján a kórházakban és a szociális szférában dolgozók, valamint a pedagógusok folyamatos és ingyenes koronavírus-tesztelését kérte számon a kormányzaton, míg László Imre, a Demokratikus Koalíció egészségügyi szakpolitikusa - szintén sajtótájékoztatón - arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet egyenes következménye az elmúlt tíz év "egészségügyellenes politikájának".



A Fidesz minderre reagálva elképesztőnek nevezte, amit "a magyar baloldal a járvány alatt művel".



"Miközben egész Európában egyre kritikusabb a helyzet, és tőlünk nyugatabbra is már sorra telnek meg a kórházak, a magyar baloldal továbbra sem segíti a védekezést, és még Korózs Lajos gyalázatos kamuvideója után sem állnak le" - írták, hozzátéve: "szemrebbenés nélkül folytatják az álhírek gyártását, a kicsinyes politikai akcióikat, a hangulatkeltést, és továbbra is támadják a védekezésben részt vevőket".



A Fidesz úgy értékelte: "ha Gyurcsányékon múlt volna", a magyar kórházak már rég összeomlottak volna a járvány nélkül is.



"A baloldal ugyanis kormányzása alatt mindig csak elvett az egészségügytől, bezárták és leépítették a kórházakat, orvosok és ápolók ezreit tették utcára" - tudatta közleményében a nagyobbik kormánypárt.



MTI