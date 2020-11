A tagállamok belügyminiszterei az EU határainak fokozottabb védelmében egyeztek meg

2020. november 13. 17:53

Az Európai Unió külső határainak fokozottabb védelmében és az online radikalizmussal szembeni szigorúbb fellépésben egyeztek meg pénteki videókonferenciájukon az EU-tagállamok belügyminiszterei.

A miniszterek nyilatkozatot fogadtak el, amelyben megerősítették a radikális iszlamista és a terrorizmust népszerűsítő internetes tartalmak ellenőrzésére szolgáló új uniós jogszabályok szükségességét. Reményüket fejezték ki, hogy még az év vége előtt lezárulnak az Európai Bizottsággal és Parlamenttel az online tartalmak ellenőrzésére vonatkozó új törvényekről szóló tárgyalások.



"A cél egy új, gyors és hatékony eszköz létrehozása, amely a megjelenéstől számított egy órán belül törli a szélsőséges tartalmakat" - olvasható a nyilatkozatban.

A schengeni terület - polgeonow.com

A miniszterek megegyeztek továbbá, hogy a határbiztonság kérdése továbbra is tagállami hatáskörben marad, de támogatják az uniós szinten összehangolt biztonsági adatbázisok kiépítését.



"Az illetékes hatóságoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ki lép be a schengeni övezetbe és ki utazik azon belül. Ezeket mind digitális formában kell rögzíteni. A terrorfenyegetések leküzdése érdekében az unión kívüli országokkal is szorosabb együttműködésre van szükség" - szögezték le.



A miniszterek továbbá hangsúlyozták, hogy olyan vallásgyakorlást támogatnak, "amely békés, és tiszteletben tartja a tagállamban elfogadott törvényeket, mivel a terrorizmus elleni harc nem fakadhat vallási, illetve politikai meggyőződésből."



Rámutattak arra is, hogy a menekülteknek erőfeszítéseket kell tenniük a társadalomba való integrálódás érdekében. Felhívták a figyelmet, hogy az európai törvények és értékek megsértését nem szabad figyelmen kívül hagyni vagy akár tolerálni.

MTI