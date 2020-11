Kovács Zoltán: Jourová és Reynders aláássák az Európai Bizottság hírnevét

2020. november 13. 18:50

Vera Jourová és Didier Reynders uniós biztosok az ideológiai meggyőződésük alapján végzik munkájukat, ami aláássa az Európai Bizottság hírnevét - írta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Twitter-üzenetében pénteken.

Jurová - abouthungary.com

Úgy fogalmazott, Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke ismét kompromittálta magát, és bebizonyította, nem ér fel az uniós biztos szerepéhez.



Közölte: a biztos a magyar sajtószabadságról semmit sem tud, és hazudik, mert Soros György embere.

Reynders - rtbf.be





Kovács Zoltán szerint Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa is teljességgel hasztalan a tagállamok számára a világjárvány idején.



Kiemelte: a két uniós biztos az ideológiai meggyőződése alapján végzi munkáját, ami aláássa az Európai Bizottság hírnevét.



Továbbra is követeljük Vera Jourová lemondását - zárta üzenetét Kovács Zoltán.



Didier Reynders pénteken Brüsszelben azt mondta: ahogy minden tagország esetében, Magyarország számára is fontos, hogy a törvény- és alkotmánymódosítások elfogadását széleskörű vita előzze meg.



A magyar alaptörvény módosítására vonatkozó javaslattal összefüggésben megjegyezte: noha ez tagállami hatáskörbe tartozik, a tagországoknak tiszteletben kell tartaniuk a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiket és a hatályos uniós jogszabályokat.



Vera Jourová kijelentette: a média magyarországi helyzetét érintően komoly aggályok merülnek fel a szólásszabadság, valamint a független média munkafeltételeit illetően.



MTI