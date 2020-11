Szövetségi bíró: veszélyben a szólásszabadság az Egyesült Államokban

2020. november 13. 19:51

Veszélyben a lelkiismereti és szólásszabadság az Egyesült Államokban - jelentette ki Samuel Alito, az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság bírája egy konzervatív bíráknak interneten rendezett konferencián csütörtök éjjel. A beszéd pénteken kapott országos nyilvánosságot.

Alito - cnn.com

A még George W. Bush amerikai elnök által kinevezett konzervatív bíró szerint veszély fenyeget hívő embereket a homoszexuálisok jogaiért, valamint az abortusz jogáért küzdő aktivisták és szervezetek részéről, valamint köztisztviselőket a koronavírus-járványra adott válaszaik miatt.



Samuel Alito nem kommentálta sem a november 3-án tartott választásokat, sem a Donald Trump amerikai elnök és jogászcsapatai választási eredményekre vonatkozó perkereseteit, amelynek ügyében várhatóan a szövetségi legfelsőbb bíróság dönt majd.

"Sokak számára manapság a vallásszabadság nem nagy becsben tartandó szabadság" - jelentette ki a bíró. Hozzáfűzte, hogy nem egyszer vakbuzgóság ürügyén utasítják el, vagy tűrhetetlennek minősítik a vallásszabadságot, akár anélkül is, hogy bizonyíték lenne arra, hogy e vallásos emberek bárkinek is ártottak volna. "A kérdés, amellyel ma szembe kell néznünk: vajon társadalmunk eléggé befogadó-e ahhoz, hogy eltűrje a nem népszerű vallási elveket valló embereket" - fogalmazott Alito.



A bíró kifejtette: a szövetségi bíróság néhány döntése, köztük az, amely érvényben tartotta az azonos neműek házasságkötésére vonatkozó jogot, türelmetlenséget szült azokkal szemben, akik abban hisznek, hogy házasság csakis féri és nő között köthető. "Egészen a közelmúltig ez az amerikaiak elsöprő többségének felfogása volt. Ma bigottságnak tartják" -mondta Alito.



Kitért annak a coloradói cukrásznak az esetére is, aki nem volt hajlandó esküvői tortát készíteni egy azonos nemű pár esküvőjére. A cukrászt beperelték, a helyi bíróság is a pert indító párnak adott igazat, a szövetségi alkotmánybíróság azonban a cukrásznak adott igazat. Samuel Alito megjegyezte: a pert indító párnak szabadságában állt másik cukrászt felkeresni, mégis, híres és ismert személyiségek a megtámadott cukrász ellen foglaltak állást.



Mintegy félórás beszédében Samuel Alito figyelmeztetett arra is, hogy nemcsak a lelkiismereti szabadságot, hanem a szólás szabadságát is növekvő mértékben fenyegeti veszély.



"A legfelsőbb bíróság számára az egyik legnagyobb kihívást a szólásszabadság védelme jelenti majd. Jóllehet, ez (a szabadságjog) bizonyos körökben kiesik a kegyekből, nekünk mindent el kell követnünk, hogy ez a jog ne válhasson másodrendű alkotmányos joggá" - szögezte le a bíró. Hangsúlyozta ugyan, hogy álláspontja nem a koronavírus-járvány miatti szigorú intézkedésekre, esetenként lezárásokra vonatkozik, de ezeket a döntéseket "elnyomó jellegűeknek" minősítette.



"A világjárvány az egyéni szabadságjogok korábban elképzelhetetlen mértékű korlátozását hozta. A Covid-válság egyfajta alkotmányos tesztként szolgált, s olyan zavarba ejtő folyamatokra világított rá, amelyek már a járvány kitörése előtt is nyilvánvalóak voltak"- fogalmazott.



A szövetségi bíró hangot adott azon aggodalmának is, hogy a törvényhozók átalakíthatják a szövetségi legfelsőbb bíróság struktúráját, és hogy az egyetemek jogi karainak egy részében szerinte ellenségesek a jobbközép nézeteket valló jogászokkal, illetve hallgatókkal szemben.



A Politico beszámolt arról, hogy a virtuális konferencia után több jogász a Twitteren azzal vádolta meg Samunel Alitót, hogy politikai tartalmú beszédet mondott, amelynek egy része arról is szólt, hogy egyes törvényhozók átpolitizáltnak nevezik a szövetségi bíróságot.



MTI