Biden georgiai, Trump észak-karolinai győzelmét vetítették előre egyes médiumok

2020. november 13. 22:03

Joe Biden georgiai és Donald Trump észak-karolinai győzelmét vetítették előre helyi idő szerint péntek délután egyes amerikai médiumok.

Több médium - köztük a Reuters hírügynökség washingtoni irodája, a CNN televízió és Politico című lap is - azt jelentette gyorshírben, hogy Georgiában 28 év után először győzött demokrata párti elnökjelölt Biden személyében, Észak-Karolina pedig továbbra is republikánus maradt, mert Donald Trump elnök aratott győzelmet.



Georgia 16, Észak-Karolina 15 elektort ad az 538 tagú elektori testületbe. Ez a december közepén összeülő testület választja meg az Egyesült Államok 46. elnökét.



A New Jersey-i székhelyű Edison Médiakutató intézet első számításai szerint Joe Bidennek 306, Donald Trumpnak 232 elektor támogatását sikerült elnyernie. Az elnökké választáshoz 270 elektori voks szükséges.



A Politico első értékelése szerint a hagyományosan republikánus Georgia választási eredménye a tagállam demográfiai összetételének jelentős megváltozásával magyarázható. Megnövekedett ugyanis az afroamerikai, a spanyolajkú és az ázsiai gyökerű választók lélekszáma.



A választási részeredményekről szóló jelentésekkel szinte egy időben jelentette be Joe Biden csapata, hogy mind Biden, mind alelnökjelöltje, Kamala Harris a jövő héttől rendszeresen megkapja a napi hírszerzési jelentéseket.



MTI