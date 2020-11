A szélsőbaloldal amerikai aktivistái kérik a jutalmukat az utcai háborúkért

2020. november 13. 22:32

Az erőszakos megmozdulásokért és rombolásokért felelős, radikális baloldali Black Lives Matter (BLM) társalapítója levelet írt a demokratáknak, amiben az áll, hogy mivel segítettek nekik a győzelemben, most kérik a jutalmukat, ráadásul komoly elvárásaik vannak – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Ugyanakkor a demokraták megosztottak abban, hogy a szélsőbaloldal mennyit is segített nekik, sokan úgy vélik, hogy a mérsékeltebbek éppen a radikális baloldali szervezet miatt vesztettek el fontos és biztosnak vélt képviselői helyeket, és ezért nem tudták átvenni a szenátus irányítását. Az viszont egyértelműen bebizonyosodott, hogy a szélsőbaloldal Biden és a demokraták választási győzelme érdekében borította lángba az Egyesült Államokat.

Patrisse Cullors egy levelet küldött Joe Bidennek, a megválasztott demokrata elnöknek és alelnökének, Kamala Harrisnek az egész Black Lives Matter-mozgalom nevében, és gratulált nekik. A szélsőbaloldali BLM társalapítója ezek után azonban nem kertelt tovább, már november 7-én

TALÁLKOZÓT KÉRT BIDENNEL ÉS ALELNÖKÉVEL, HOGY MEGBESZÉLJÉK, MIK A SZERVEZET ELVÁRÁSAI ÉS KÖVETELÉSEI VELÜK SZEMBEN.

Amennyiben tényleg a demokrata jelölt nyert, Bident az elektorok december 14-én választhatják meg és 2021. január 20-án iktathatják be hivatalába, de a radikális baloldal addig nem akar várni.

A társalapítójuk szerint a fekete bőrű emberek támogatása nélkül nem sikerült volna győzniük a demokratáknak.

Egyenesen azt írta, hogy „a fekete emberek nyerték meg ezt a választást". Cullors azt is kijelentette, hogy a Black Lives Matter sokat fektetett bele a választásba, és 60 milliónál is több szavazót értek el.

Patrisse Cullors emlékeztette a demokrata politikusokat, hogy mindketten említették az „intézményes rasszizmust" a kampányukban. Továbbá, szintén mindketten megbánásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy korábban hogyan álltak hozzá a fekete bőrű embereket érintő problémákhoz.

Végül azzal zárta levelét a radikális baloldali mozgalom társalapítója, hogy már NAGYON VÁRJA A TALÁLKOZÓT ÉS A KÖZÖS MUNKÁT BIDENNEL ÉS HARRISSZEL.

MINTHA LENNE BÁRMILYEN ALAPJUK A KÖZÖS MUNKÁRA.

Hogy a levelet és a benne említett követeléseket hogyan fogadják majd a demokraták, azt még nem lehet tudni.

Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a BLM-mozgalomnak nem lesz elég a demokraták győzelme, egyre több követeléssel fognak előállni. Portlandben a választás éjszakáján szélsőbaloldali aktivisták lakóházaknál randalíroztak. Egy férfi a verandájáról próbált szót érteni a kiabáló tömeggel, ez azonban nem sikerült.

A tulajdonos hiába mondta el, hogy ő Bidenre szavazott, és ezért azt kéri a tüntetőktől, hogy ne romboljanak szét semmit, hanem legyenek békések.

Azt a választ kapta, senkit nem érdekel egy fehér véleménye.

És egyáltalán mit képzel, hogy meg akarja mondani a fekete bőrű embereknek, hogyan tüntessenek.

Végül az hangzott el a demonstrálóktól, hogy a békességre vonatkozó kérés az emberek felé valójában a fehér felsőbbrendűséget jelenti.

A demokraták mérsékeltebb szárnya szerint a radikális baloldal nem segített nekik, hanem miattuk vesztettek el fontos pozíciókat.

Az Axios, a New York Times és a Fox News is beszámolt arról, hogy egymásnak esett a Demokrata Párt mérsékeltebb és radikális baloldali szárnya több képviselői hely elvesztése miatt. A közvélemény-kutatások elsöprő többsége irreális előnyt mért a demokratáknak, de ezek nélkül is arra lehetett számítani, hogy a Képviselőházban kicsit növelni tudják a politikusaik számát.

EZ NEM KÖVETKEZETT BE, SŐT BIZTOSNAK VÉLT POZÍCIÓKAT IS ELVESZTETTEK, MÉG NEW YORK ÁLLAMBAN IS.

Bár nincsenek hivatalos végeredmények, de jelenlegi állás szerint LEGALÁBB HÉT HELYET ELVESZTETTEK A KÉPVISELŐHÁZBAN, EGYELŐRE ÉPPEN HOGY CSAK MEGVAN A TÖBBSÉGÜK AZ ALSÓHÁZBAN.

A 435 fős testületben most pénteki állás szerint 220 helyük lesz a demokratáknak, 208 a republikánusoknak, 7 hely még eldöntetlen (a többséghez 218 hely kell). A szenátusban 50 republikánus és 48 demokrata hely biztos, a két fennmaradó helyről - mindkettő Georgia állam szenátori helye - megismételt szavazás dönt a speciális helyi törvények miatt, és itt is a republikánusok az esélyesek az első forduló alapján.

A mérsékeltebbek szerint a radikális baloldal miatt vesztettek, mert a választóik látták, hogy egész városrészeket dúl fel az Antifa és a BLM, emiatt ezzel a két szélsőséges szervezettel azonosították a teljes Demokrata Pártot. Ráadásul a szélsőbaloldal miatt fordult el tőlük rengeteg latino szavazó. Ezért a sajtóban és a közösségi oldalaikon elkezdték támadni a demokraták radikális szárnyát.

A Demokrata Párthoz közel álló New York Timesnak még november 7-én nyilatkozott Alexandria Ocasio-Cortez kongresszusi képviselő, aki – Bernie Sanders – mellett a demokraták radikális baloldali szárnya vezetőjének számít.

Ocasio-Cortezt New Yorkban meggyőző fölénnyel választották újra, de ez nem is meglepő, mert a városban évtizedek óta demokraták győznek, rendszerint óriási többséggel, és olyan körzetben indult, ahol nagy a szélsőbal támogatottsága.

OCASIO-CORTEZ AZ INTERJÚBAN KIÁLLT A SZÉLSŐSÉGES POLITIKÁJA MELLETT, MINT PÉLDÁUL A „MEDICARE-FOR-ALL", A GREEN NEW DEAL ÉS TERMÉSZETESEN A RADIKÁLIS BALOLDALI BLACK LIVES MATTER.

Az ilyen radikális témák azonban nagyon sok választót taszítanak, A GREEN NEW DEAL PÉLDÁUL RENGETEG MUNKAHELY MEGSZŰNÉSÉVEL JÁRNA, A MEDICAL-FOR-ALL MIATT PEDIG MAGÁN EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÓK MENNÉNEK TÖMEGESEN CSŐDBE.

BIDEN GYŐZELME AZ ANTIFA ÉS A BLM HELYETT SOKKAL INKÁBB A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEKKEL, CSALÁSGYANÚS ESETEKKEL MAGYARÁZHATÓ.

Donald Trump elnök és ügyvédje, Rudy Giuliani közben sztárjogászokkal igyekszik kivizsgálni a csalás gyanújára okot adó eseteket.

