Kifutnak az időből a britek? Már csak másfél hónapjuk van a megállapodásra

2020. november 15. 16:15

Nagy-Britannia az év elején jogi értelemben kilépett az Európai Unióból, ugyanakkor még másfél hónapig terhelik a tagságból fakadó kötelezettségek. A teljes elválás csak január elsején következik be, akkora kéne megállapodni a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatokról is. Október közepén az államfők és kormányfők csúcstalálkozóján brüsszeli részről kompromisszumot sürgettek, de a kompromisszum igényét az angol kormány is jelezte. A kérdés, hogy ki, hogyan értelmezi a kompromisszumot a kőkemény gazdasági-kereskedelmi témában.

Elhagytuk az Európai Uniót, de nem hagytuk el Európát, földrajzi értelemben ugyanazon a helyen vagyunk, de miután már nem vagyunk részei az uniós intézményeknek szorosabb kapcsolatot kell kialakítanunk a fővárosokkal Európa szerte – mondta Paul Fox, az Egyesült Királyság Magyarországi nagykövete a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy a fővárosokban erősebb lesz a jelenlétük, ahogy Budapesten is a nagykövetségen keresztül.

Mindkét fél szeretné ha rendezett megállapodás születne a szabadkereskedelem kérdésében az unió és az Egyesült Királyság között. Ehhez kompromisszumra van szükség – fogalmazott. Kiemelte, az államfők és kormányfők októberi csúcstalálkozójának tapasztalatai olyan helyzet elé állították Boris Johnson brit miniszterelnököt, hogy azt mondja, ha az unió álláspontján nem változtat, akkor a kereskedelmi tárgyalásokat le is lehet zárni, mert ebbe nem hajlandó a brit kormány belemenni és elfogadni. Úgy gondolja, az akkori események mindkét fél figyelmét felhívták arra, hogy a kompromisszumos megoldásban érdekeltek.

hirado.hu