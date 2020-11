Magyar-szerb - Döntetlenjével még első is lehet a magyar válogatott

2020. november 15. 23:43

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1-1-es döntetlent játszott a vendég szerb csapattal a Nemzetek Ligája B divíziója 3. csoportjának 5. fordulójában.

A magyar együttes ezzel biztosította bennmaradását a második osztályban, és pontszámban utolérte a kvartettben éllovas oroszokat.

A magyar válogatott a szerdai záró fordulóban Törökországot fogadja a Puskás Arénában, és még a feljutást jelentő első helyet is megszerezheti.

Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Magyarország-Szerbia 1-1 (1-1)



Puskás Aréna, zárt kapu, v.: Glenn Nyberg (svéd)

gól: Kalmár (39.), illetve Radonjic (17.)

sárga lap: Sigér (51.), illetve Maksimovic (30.), Lukic (46.), Spajic (64.)



Magyarország: Dibusz - Botka, Lang, Kecskés - Bese (Gyurcsó, 78.), Nagy Á., Kalmár, Sigér (Nego, 58.), Holender (Hangya, 68.) - Szoboszlai (Schäfer, 78.) - Nikolics (Könyves, 57.)



Szerbia: Dmitrovic - Milinkovic, Spajic, Gudelj - Radonjic (Vlahovic, 79.), Lazovic (Gacinovic, 57.), Lukic, Maksimovic (Grujic, 62.), Ristic (Mladenovic, 62.) - Jovic, Tadic (Milinkovic-Savic, 79.)



I. félidő: 17. perc: Radonjic kapott egy tökéletes kiugratást, könnyedén futotta le Kecskést, Dibusz mellett is elvitte a labdát, majd a kapu jobb oldalába passzolt (0-1).

39. perc: Kalmár játszott össze gyönyörűen Nikoliccsal húsz méterre a szerbek kapujától, a visszakapott labda előbbit teljesen üresen találta, a DAC középpályása pedig tíz méterről higgadtan a bal sarokba gurított (1-1).



Alaposan felforgatott kezdőcsapattal állt fel az Eb-re csütörtökön kijutott magyar válogatott, melynek színeiben most debütált Kecskés Ákos a védelem tengelyében. A kispadon az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzője, Gera Zoltán irányított, mivel Marco Rossit követően segítője, az Izland ellen három napja meccselő Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje is pozitív lett.

Ugyan a magyar csapat kezdte aktívabban a találkozót, a vendégek szerezték meg a vezetést bő negyedóra játékot követően. A kapott gól nem szegte a magyarok kedvét, akik leginkább Szoboszlai Dominik révén próbálkoztak. Az egyenlítő gólt ugyanakkor Kalmár Zsolt szerezte egy gyönyörű összjáték végén a 39. percben.

A fordulást követően mintha egy fokozattal lejjebb kapcsoltak volna a csapatok, döcögős mezőnyjáték alakult ki, a kapuk nem forogtak veszélyben. A második félidő első helyzetére a 81. percig kellett várni, Jovic célt tévesztett, nem sokkal a rendes játékidő vége előtt pedig Dibusz Dénesnek kellett nagyot védenie.

Biztosan bennmaradt a magyar, nem búcsúzott a szerb válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott biztosította bennmaradását a Nemzetek Ligája B divíziójában azzal, hogy a 3. csoport utolsó előtti fordulójában vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a vendég szerbekkel.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a szerdai zárókör előtt második helyen áll négyesében, azonos pontszámmal az éllovas orosz együttessel, így még a csoportelsőségre is van esélye. A szerb válogatottnak a megszerzett ponttal még maradt esélye a bennmaradásra.

A csoport utolsó helyezettje kiesik a C divízióba, míg az első hely megszerzésének az élvonalba jutáson túl is nagy fontossága van, mivel azzal akár vb-pótselejtezős helyet is lehet szerezni. A két legjobb olyan csoportgyőztes ugyanis, amely a jövő novemberben záruló vb-selejtezőkön nem végez az automatikus kijutást jelentő első vagy a pótselejtezőt eredményező második helyen, pótselejtezőt játszhat a 2022-es, katari vb-re.



Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 5. forduló:

Magyarország-Szerbia 1-1 (1-1)



korábban:

Törökország-Oroszország 3-2 (2-1)



gól: Karaman (26.), Ünder (32.), Tosun (52. - tizenegyesből), illetve Cserisev (11.), Kuzjajev (57.)

kiállítva: Szemenov (24. - Oroszország)



A csoport állása:

1. Oroszország 5 2 2 1 9-7 8 pont

2. MAGYARORSZÁG 5 2 2 1 5-4 8

3. Törökország 5 1 3 1 6-6 6

4. Szerbia 5 - 3 2 4-7 3

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.



Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 3.):

Oroszország-Szerbia 3-1 (0-0)

Törökország-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-0)

2. forduló (szeptember 6.):

Szerbia-Törökország 0-0

MAGYARORSZÁG-Oroszország 2-3 (0-2)

3. forduló (október 11.):

Oroszország-Törökország 1-1 (1-0)

Szerbia-MAGYARORSZÁG 0-1 (0-1)

4. forduló (október 14.):

Törökország-Szerbia 2-2 (0-1)

Oroszország-MAGYARORSZÁG 0-0



A csoport további programja:

6. forduló (november 18.):

MAGYARORSZÁG-Törökország, Puskás Aréna 20.45

Szerbia-Oroszország, Belgrád 20.45

Gera szerint igazságtalan lett volna a vereség

Gera Zoltán szerint igazságtalan lett volna, ha a magyar labdarúgó-válogatott nem szerez pontot vasárnap este a szerbek elleni, 1-1-re végződött Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

A játékosként 97-szeres válogatott Gera, az U21-es nemzeti csapat szövetségi edzője azért ült a kispadon, mert Marco Rossi szövetségi kapitány után segítője, az Izland ellen három napja meccselő Cosimo Inguscio pályaedző koronavírustesztje is pozitív lett.

"Nagyon gyorsan történtek az események, de nagyon örülök, hogy részese lehettem már az Izland elleni sikernek, illetve az utánpótlás-válogatottal is nyerünk. Boldog vagyok a lehetőség miatt, nagy élmény volt itt lenne a csapattal, bízom benne, hogy hogy pályafutásom során még hasonló jó eredmények várnak" - mondta a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón a 41 éves szakember.

A szerbek elleni összecsapásról Gera Zoltán azt mondta, hogy az első félidőben jól játszott a csapat, dominált és helyzeteket alakított ki. "A félidőben azt beszéltük meg, hogy ugyanígy agresszívan kell játszanunk, hibára kell őket késztetünk. Ez az elején sikerült is, de ahogy telt-múlt az idő, egyre fáradtabb lett a csapat, de a szerbek ellen ez teljesen normális hiszen komoly játékerőt, minőséget képviselnek".

Gera Zoltán hozzátette: az utolsó 10-15 percre "szétszakadt" a pálya, mindkét gárda előtt adódtak lehetőségek, de igazságtalan lett volna, ha a szerbek nyerik meg az összecsapást, hiszen az utolsó néhány percet leszámítva a magyar válogatott sokkal többet tett a sikerért. Megjegyezte, a játékosok csalódottak voltak a döntetlen miatt, de ezt az egy pontot meg kell becsülni.

Szalai Ádám hiányában ezúttal Nikolics Nemanja viselte a csapatkapitányi karszalagot, a szerbiai születésű támadó Kalmár Zsoltnak egy remek gólpasszt osztott ki. "Fantasztikus érzés volt, hogy én lehettem a csapatkapitány, ráadásul Szerbia ellen, van ebben valami sorszerű. Sajnálom, hogy nem nyertünk, megérdemeltük volna a három pontot. Négy-öt stabil játékos hiányában is meg tudtuk mutatni, hogy csapatként nem kell félnünk senkitől".

A fehérvári támadó hozzátette, hogy győzelemre készülnek a törökök ellen, nagyon bízik a csapatban, amelyben óriási potenciál van.

A szerbeket irányító Aleksandar Jankovic elmondta: csapatuk számára ez egyfajta próbatétel volt a skótokkal szembeni Európa-bajnoki pótselejtezős kudarcot követően, helyre kellett rázódnia az együttesnek és győzniük ugyan nem sikerült, összességében elégedettek lehetnek. Az oroszok elleni összecsapásról megjegyezte: még mindig "nyalogatják a sebeiket", de a mérkőzésig hátra levő három napban a lehető legjobban fel fognak készülni, úgy, ahogy egy válogatottnak illik.

A magyar együttes ezzel a döntetlennel biztosította bennmaradását a második osztályban és pontszámban utolérte a kvartettben éllovas oroszokat.

A magyar válogatott a szerdai záró fordulóban Törökországot fogadja a Puskás Arénában és még a feljutást jelentő első helyet is megszerezheti.

MTI