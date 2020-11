Koronavírus - A DK kikéri az ősszel kórházban elhunytak számát

2020. november 16. 13:42

A Demokratikus Koalíció közérdekű adatigényléssel kéri ki az októberben és novemberben kórházban elhunytak számát, mert a párt attól tart, hogy a kormány "kozmetikázza" az adatokat és eltitkolja, hányan haltak meg a koronavírus miatt.

A DK szóvivője hétfői, online sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az elmúlt hetek hivatalos magyar statisztikái egy "világszinten egyedülálló jelenséget mutatnak", mert hiába nő az azonosított fertőzöttek, a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen levők száma, a koronavírus okozta halálozási adatokban nem látszik növekedés.

Barkóczi Balázs úgy fogalmazott: "bárcsak valóban ez lenne a valóság", de a járvány lefolyását ismerve ez gyakorlatilag lehetetlen, mert ahol emelkedik a kórházban és intenzíven levők száma, ott a világon mindenütt nő a halálozás is.

A párt arra is választ kér a kormánytól, hogyan lehetséges, hogy a KSH adatai szerint ősszel jelentősen megnőtt a 65 év felettiek halálozása, de hivatalosan csak a töredékük hunyt el koronavírusban - jelentette be. Barkóczi Balázs egyetlen elképzelhető magyarázatnak azt nevezte, hogy noha ezek az emberek a koronavírus miatt haltak meg, mégsem így kerültek be a hivatalos statisztikákba.

Szerinte talán ez lehet az oka annak, hogy a kormány "titkolja" az elhunytak számának kórházankénti bontását, ugyanis akkor kiderülhetne, hogy az intézmények kevesebb halálesetet jelentenek be a valóságnál. Ma már mindenkinek van egy története arról, hogy egy rokona, ismerőse koronavírusgyanús tünetekkel kerül a kórházba, ahol meghal, de a halál okaként valamilyen más krónikus betegséget állapítanak meg - mondta Barkóczi Balázs.

MTI