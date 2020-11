Karácsony ma is hisztizett egy nagyot

2020. november 16. 19:17

Karácsony: a kormány el akarja venni az önkormányzatok cselekvőképességét

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a kormány el akarja venni az önkormányzatok cselekvőképességét, Budapestet 25 milliárd forintért tennék tönkre, és az önkormányzatok elleni támadások a gazdasági válságkezelés kudarcait akarják elfedni.

Karácsony Gergely hétfőn a Facebook-oldalán a Závecz Research múlt héten lezárult mérésének eredményét idézte, amely szerint az ellenzék közös listája legyőzné a Fideszt egy most vasárnapi választáson. A főpolgármester arról írt: a felmérés eredménye megmagyarázza, hogy miért is bünteti a kormány Budapestet, a budapestieket, az ellenzéki vezetésű városokat. Továbbá azt "az eszement támadást is, amit a kormány, a Fidesz és e kettőnek jól fizetett kliensei folytatnak az önkormányzatok ellen". "Egy dilettáns, rövidlátó, a kiváltságos keveseknek kedvező gazdasági válságkezelés kudarcait próbálják elfedni" - fogalmazott.

Megint az önkormányzatok "amúgy is szétlyuggatott zsebeiben" kutakodnak az egyetlen érdemi bevétellel, az iparűzési adóval való bűvészkedéssel. Az önkormányzatok cselekvőképességét akarják elvenni most, amikor arra a legnagyobb szükség lenne. Ha ezt megteszik, veszélyeztetik a közszolgáltatások ellátását a hulladékszállítástól, a tömegközlekedésen át az ivóvízellátásig - közölte.

"Pofátlansággal vegyes felelőtlenség" ez attól a kormánytól, amely 25 milliárdért tönkretenné Budapestet, miközben 2500 milliárd forinttól készül megfosztani Magyarországot ostoba hatalomféltésből - írta Karácsony Gergely, arra utalva, hogy sajtóhírek szerint a magyar kormány meg akarja vétózni az uniós költségvetést és a sok ezer milliárdos európai uniós (EU) helyreállítási alapot is.

A kormánynak bele kellene törődnie, hogy "az oligarchái nem lophatják tovább" az uniós pénzeket, el kellene fogadnia a jogállami kritériumokat, és az EU előírásának megfelelően az európai válságkezelő segítség 2500 milliárdjának felhasználásába be kellene vonnia az önkormányzatokat - fogalmazott Karácsony Gergely.

MTI