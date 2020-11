Elhagyják a Fradit - Háfra Noémi és Schatzl Nadine Győrbe igazol

2020. november 16. 23:14

Háfra Noémi és Schatzl Nadine jövő nyáron távozik a Ferencváros női kézilabdacsapatától, és a Győri Audi ETO KC-hoz igazol.

A fővárosi klub honlapjának hétfői beszámolója szerint mindkét válogatott játékost szerették volna megtartani, ők azonban nem kívánták meghosszabbítani a nyáron lejáró szerződésüket.

A 22 éves jobbátlövő, Háfra Noémi 2013-ban igazolt az FTC-hez, előbb az utánpótlás-csapatokban szerepelt, majd kölcsönadták az MTK-nak, a visszatérés után pedig a felnőtt együttes meghatározó tagjává vált. A junior világbajnok játékos 2015-ben bajnoki címet nyert, 2018-ban tagja volt a felnőtt Európa-bajnokság álomcsapatának, a 2018/19-es és a 2019/20-as idényben is a Bajnokok Ligája legjobb fiatal játékosának választották. A válogatottban eddig 41 mérkőzésen 107 gólt dobott.

A 26 éves balszélső, Schatzl Nadine 2015 óta erősíti a Ferencvárost, kétszeres magyar bajnoknak és háromszoros Magyar Kupa-győztesnek mondhatja magát, tavaly az év legjobb női kézilabdázójának választották Magyarországon. A 61 válogatott találkozón 159 gólt szerző játékos 2010 és 2013 között már szerepelt győri színekben.

"Háfra Noémit gyerekkora óta nevelgettük, komoly szintre ért, és olyan életút állhatott volna előtte, mint Kökény Beatrixé vagy Szucsánszki Zitáé. Hozzájuk hasonlóan a Fradi ikonjává válhatott volna, ezért furcsa és fájó számunkra, hogy nem szeretett volna maradni, de el kell fogadnunk, hogy ez már más világ, hogy ez már nem mindenki számára vonzó" - mondta a klub honlapján Bognár László, az FTC női kézilabda-szakosztályának az ügyvezető igazgatója.

Hangsúlyozta, Schatzl is fontos játékosuk, meghatározó személyiség az öltözőben és a pályán is, számítottak volna rá mindkét színtéren a jövőben is.

"Régóta tervünk volt, hogy magyar játékosokkal tudjunk erősíteni. Most lehetőségünk nyílt, hogy a belső posztra egy kiváló kézilabdázót tudjunk igazolni, aki hatalmas tehetség" - nyilatkozta Háfráról a győri klubelnök, Bartha Csaba a Kossuth Rádiónak.

Hozzátette, mindkét játékos szerződése három évre szól.

Schatzl Nadine-ról úgy vélekedett: higgadt, és az egyik legmegbízhatóbb női kézilabdázó, aki a posztján a világ három legjobbja között van.

A Bajnokok Ligája-címvédő győriektől jövő nyáron távozik a brazil világbajnok Eduarda Amorim, és minden bizonnyal a norvég Amanda Kurtovic, illetve Puhalák Szidónia is elhagyja a csapatot.

MTI