A Fidesz frakció a kamuvideós, statisztika-hamisító Korózs Lajosról

2020. november 17. 09:35

Korózs Lajos ismét úgy tesz, mintha mi sem történt volna: ma is bizottsági elnököset akar játszani, miközben egy álmentőssel készített kamuvideóval akarta lejáratni az egészségügyben dolgozókat és halálozási statisztikát is hamisított. Még bocsánatot sem kért. Továbbra is azt gondoljuk, hogy méltatlan a népjóléti bizottság élére.

A bizottságnak a koronavírus miatti veszélyhelyzetben kiemelt szerepe van, ami kiemelt felelősséggel is jár. Ezért szükséges, hogy állásfoglalásban rögzítsük a bizottság tagjaival és tisztségviselőivel szemben támasztott etikai követelményeket, a hiteles információk alapján történő tájékoztatást, a társadalmi feszültségkeltéstől való tartózkodást.



És hogy a kamuvideós Korózs Lajos is megértse: nincs több kamuvideó, nincs több kétes statiszta, nincs több hamisított halálozási statisztika! Egy ilyen embernek nincs helye a bizottságban





OS; Fidesz frakció