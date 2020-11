Koronavírus - ITM: már 33 ezer diáknak segít a könnyített diákhitel

2020. november 17. 12:04

Eddig több mint 33 ezer fiatalnak nyújtottak segítséget a különböző diákhitel-konstrukciók a koronavírus-járvány idején, és ez a szám év végére 40 ezer fölé emelkedhet - ismertette az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára a tárca által kedden az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Mindez azt bizonyítja, hogy hasznos és érdemi támogatást tudtak adni a felsőoktatásban tanulóknak - fűzte hozzá Schanda Tamás.



Kifejtette: a koronavírus-járvány jelentősen megváltoztatta a felsőoktatásban tanulók életét. A digitális, távolléti oktatásra való átállás gördülékenyen ment ugyan, de sok fiatalnak okozna anyagi problémát a mostani helyzet. Éppen ezért döntöttek a diákhitel-rendszer kibővítése mellett. A számok azt mutatják, hogy sikeres volt az intézkedés; idén összesen több mint 33 ezer ember igényelte a háromfajta rendkívül kedvező hitelkonstrukció valamelyikét.



A magyar diákhitel-rendszer 2001-es bevezetése óta nem volt rá példa, hogy egy évben a 30 milliárd forintot is meghaladja a folyósított hitelek összege. A kiemelkedően magas kihelyezés mögött többek között az áll, hogy a rendkívüli körülmények miatt bevezették a teljesen kamatmentes, szabad felhasználású, maximum félmillió forintig, illetve a struktúraváltó felnőttképzéseken részt vevők számára legfeljebb 1,2 millió forintig igényelhető Diákhitel Pluszt. Emellett a szintén szabad felhasználású Diákhitel havi maximálisan igényelhető összegét 70 ezer forintról 150 ezer forintra emelték - emlékeztetett az államtitkár.



A kormány továbbra is azt szeretné, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Ez nem lehetséges anélkül, hogy megfelelő képzettséget szerezzenek, így minden támogatást megadunk számukra a tanuláshoz - hangsúlyozta Schanda Tamás.



Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója a közleményben ismertette: soha nem látott mértékben nőtt a diákhitelek iránti érdeklődés 2020-ban, már minden ötödik hallgatónak van valamilyen diákhitele.

A diákhitelek szerepe még inkább felértékelődött a járványügyi helyzetben. A kormány döntéseinek köszönhetően több lépéssel is gyors és hatékony segítséget nyújtottunk a hallgatóknak, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy ne nőjön az anyagi okokból bekövetkező hallgatói lemorzsolódás - fogalmazott a vezérigazgató.



Emlékeztetett: a Diákhitel Központ igazgatóságának legújabb döntése alapján minden diákhitel termék vonatkozásában 2021. január 1-jén meghosszabbodik az általános hiteltörlesztési moratórium. A Diákhitel Központ semmilyen kérelmet, illetve nyilatkozatot nem vár azon ügyfeleitől, akik a moratórium alatt nem kívánnak törleszteni, a jelenleg hatályban lévő törlesztési moratórium automatikusan meghosszabbodik fél évvel. 2021. június 30-ig a Diákhitel Központ a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve nem mond fel nem teljesítő hitelszerződéseket - emelte ki a vezérigazgató. Tudatta továbbá, hogy a 114 ezer törlesztési szakban lévő diákhiteles ügyfélből mintegy 40 ezren éltek a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségével, a Diákhitel Központ ügyfeleinek 65 százaléka pedig továbbra is fizeti az előírt törlesztőrészleteket.



