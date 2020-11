Magyar-török - Rossi: csapatjátékkal kell ellensúlyozni a jó egyéniségeket

2020. november 17. 13:43

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint most már a csoportelsőség a célja a magyar labdarúgó-válogatottnak, amely szerdán 20.45-től a török csapatot fogadja a Nemzetek Ligája másodosztályának megfelelő B divízió utolsó, hatodik fordulójában.

"Mindenképpen elégedett leszek a 2020-as esztendővel, de hogy mennyire, az a szerdai mérkőzéstől függ. Noha nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, nyerni akarunk, mert most már kimondott cél a csoportelsőség elérése, mivel a következő kiírásban szeretnénk a legjobbakat felvonultató A divízióban szerepelni. Nem veszíthetünk, szeretnénk megkoronázni ezt az évet" - fogalmazott keddi online sajtótájékoztatóján az olasz szakvezető, aki koronavírusos megbetegedése miatt nem ülhet majd a kispadra.



Az 56 éves tréner kifejtette, csapata a lehető legjobb lélektani állapotban várja a találkozót. Hozzátette, habár Szoboszlai Dominik távozása miatt immár öt alapemberére nem számíthat, maximálisan bízik valamennyi játékosában, így a szerbek ellen debütáló Kecskés Ákosban is, és egyszeri hibának tekinti a megingását, amelyből gólt kaptak a szerbektől.



"Nagyon erős a törökök kerete, tele van olyan futballistákkal, akik a legjobb bajnokságokban szerepelnek. Nekünk csapatjátékkal kell ellensúlyozni a jó egyéniségeket" - mondta Rossi, aki annak örülne, ha sikerülne mindkét félidőben ugyanolyan jól teljesíteni, de megjegyezte, nem biztos, hogy ez lehetséges, mert a fizikai fáradtság biztosan érezhető lesz a játékosain. "Jobb erőbeosztásra lesz szükség, hogy a második félidőre is maradjon erő. Szerbia ellen a második félidőre elhasználtuk minden energiánkat, ezért veszítettünk a lendületből vasárnap".



Rossi elárulta, sok ajánlat érkezett az elmúlt időszakban, voltak köztük érdekesek is, de mindet visszautasította. Jelenleg csakis a törökök elleni összecsapásra koncentrál, utána viszont rajta nem múlna a tárgyalás a szövetséggel, amennyiben az szeretné meghosszabbítani a jövő év végéig, azaz a világbajnoki selejtezők lezárultáig szóló szerződését. A sikerek kapcsán a magyar szurkolók ismeretlenül küldött üzenetei érintették meg legjobban, illetve az tölti el leginkább büszkeséggel, hogy a magyar válogatottat tapasztalata szerint jobban tisztelik, mint egy évvel ezelőtt, külön megemlítette walesi kollégája, Ryan Giggs tavalyi, kissé degradáló nyilatkozatát.



"Még csak most kezdte az edzősködést, értékelni majd az U21-es csapatnál végzett munkája alapján lehet, de még azzal is várni kell. Mindenesetre olyan karaktere van, hogy kiváló pályát futhat be" - mondta az őt helyettesítő Gera Zoltánról Rossi, aki elárulta, ő telefonon Sándor Györggyel tartja a kapcsolatot a kispadon.



A szakember szót ejtett a 2021 nyarára halasztott Eb-ről is, amelyen majd azt várja, hogy győztes mentalitással lépjen pályára a nemzeti együttes annak ellenére, hogy győzelmi esély nem sok lesz a németekkel, a világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szemben. Ahogy fogalmazott, helyén kell kezelni a várakozásokat.



"Édes teher ez a sok meccs még akkor is, ha olyakor fáradtabbnak érzi magát az ember. Ennyi sikeres mérkőzés után egy pozitív spirálba kerültünk" - mondta Sigér Dávid, aki szerint a Puskás Aréna is hozzájárult a sikerekhez. "Olyan nemzetközi szintű létesítmény, amelyet a külföldi klubtársaim is dicsértek".



A Bajnokok Ligája-szereplő Ferencváros középpályása azt is elárulta, tortával és énekléssel köszöntötték fel 30. születésnapján a kapus Dibusz Dénest



A magyar válogatott szerdán 20.45-től találkozik a törökökkel a Puskás Arénában, amennyiben több pontot szerez, mint az orosz gárda Szerbiában, akkor négyesében megszerzi első helyet, amely akár vb-pótselejtezőt is érhet, egyúttal feljut az élvonalba.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:



Dibusz - Botka, Lang, Szalai A. - Nego, Nagy, Sigér, Hangya - Kalmár - Nikolics, Könyves

MTI