Emmi: javultak az alig egy kilogrammal világra jött koraszülöttek életesélyei

2020. november 17. 14:41

A kormány a szülések biztonságára, az újszülöttek megmentésére és gondozására évek óta egyre nagyobb összeget, csaknem 10 milliárd forintot fordít, és a koraszülöttek megmentése Magyarországon nemzetközi viszonylatban is sikertörténet: az utóbbi évtizedben országos lefedettségűvé vált az intenzív koraszülött-ellátó rendszer és átlagosan 36 százalékkal javultak az újszülöttek túlélési esélyei - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedden az MTI-vel.

babaszoba.hu

A tárca a koraszülöttek világnapja alkalmából kiadott közleményében azt írta: az Eurostat adatai szerint 2018-ban a magyar csecsemőhalandóság az Európai Unió 28 tagországának átlagához és a visegrádi országok közül Szlovákiához és Lengyelországhoz viszonyítva is alacsonyabb. Magyarországon még néhány éve is minden tizedik újszülött idő előtt jött világra. Ma minden 8-9. gyermek születik a várandósság 37. heténél előbb, vagy súlya nem éri el a 2500 grammot időre születés esetén sem.



A kormány a szülések biztonságára, az újszülöttek megmentésére és gondozására évek óta egyre nagyobb összeget fordít. A várandósgondozás alatti prevenciótól kezdve a koraszülöttmentésen át az intenzív ellátásukig évente csaknem 10 milliárd forintot biztosít életesélyeik javítására.



Ezzel párhuzamosan egyre több a bababarát kórház országszerte, a családbarát szülészetek fejlesztésére és a szakemberek továbbképzésére szintén 10 milliárd forint jut.



Hozzátették: emellett 5 milliárd forint értékben húsz egészségügyi intézmény kapott a koraszülött-ellátáshoz szükséges informatikai és orvostechnikai eszközöket az elmúlt években. 2013 novembere óta pedig minden 32. hét előtt született hazai koraszülött térítésmentesen juthat hozzá a számára nagy veszélyt hordozó RSV-fertőzés elleni vakcinához. (Az RSV rövidítés a tüdőmegbetegedést okozó óriássejtes vírus nevét (respiratory syncytial virus) jelöli.) A passzív immunizálást jelentő oltás évente 1,5 milliárd forint költséget jelent.



Mint írták, az intenzív koraszülöttosztályokon is mindennapos küzdelem folyik a csecsemők életéért. A 2005-2009-es évekhez képest 2014-2016-ban szinte minden terhességi héten növekedett az újszülöttek túlélési esélye. Különösen igaz ez a 25-26. hét esetében, itt 17,9 százalékponttal javult a koraszülöttek túlélési aránya.



Jelentősen javult a 2500 gramm alatti újszülöttek életben tartási aránya is, 2010-hez képest 2019-re 36 százalékkal több kis súlyú baba maradt életben. A nagyon kis és az extrém kis súllyal világra jött gyermekek esetében is jelentős a változás: az 1500 gramm alatti újszülötteknél 39 százalékkal, az 500-999 grammos babáknál 36,3 százalékkal, míg az 500 gramm alatti újszülötteknél 69 százalékkal maradtak többen életben - ismertették.



Kitértek arra, hogy 2015-ben több új szakmai irányelv, rendelet is elkészült az újszülöttek, koraszülöttek szűréséről, gondozásáról, ellátásáról.

MTI