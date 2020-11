Kamatdöntés - Az MNB megduplázta az Nhp Hajrá! keretösszegét

2020. november 17. 17:24

A monetáris tanács szerint a kialakított rövid oldali monetáris kondíciók fenntartható módon támogatják az árstabilitást, a pénzügyi stabilitás megőrzését és a gazdasági növekedés helyreállítását - közölte a testület kamatdöntő üléséről kiadott közleményben kedden. A tanács döntött a Növekedési hitelprogram (Nhp) Hajrá! keretösszegének ezermilliárd forintos megemeléséről is.

A testület kedden 0,60 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó sem változott.



Megjegyezték, hogy a jelenlegi, gyorsan változó környezetben kiemelten fontos, hogy a rövid oldali hozamok biztonságos távolságban maradjanak a nullaközeli tartománytól. Az MNB a koronavírus-járvány időszakában is elkötelezett az árstabilitás fenntartása mellett, ezért a tanács folyamatosan értékeli a beérkező adatokat, kiemelt figyelemmel követi a gazdaság helyreállításával kialakuló inflációs hatások tartósságát, valamint a pénzpiaci folyamatok lehetséges inflációs hatásait. Amennyiben az inflációs kilátások megváltozása indokolttá teszi, az MNB készen áll a megfelelő eszközök alkalmazására - szögezték le.



Ameddig az inflációs kockázatok indokolják, addig a jegybank az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget tart fenn - írták.



A közlemény szerint a globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat változatlanul leginkább a koronavírus-járvány fejleményei és az oltóanyag fejlesztésével kapcsolatos hírek alakítják. A bevezetett egyre jelentősebb szigorítások várhatóan a gazdasági kilábalás elhúzódását okozzák, így a világgazdaság helyreállításának sebessége körüli bizonytalanság továbbra is kiemelkedően magas - írták. A nagy jegybankok nem változtattak a monetáris kondíciókon. A piaci várakozások szerint az euróövezet inflációja 2021 elejéig negatív tartományban maradhat. Az elhúzódó gazdasági kilábalás következtében a laza monetáris kondíciók mind a globális jelentőségű, mind a régiós jegybankok esetén várhatóan tartósan fennmaradnak a jegybank szerint.



Megismételték: a járvány második hullámának hatására 2020 negyedik negyedévében a gazdaság helyreállása némileg megtorpan, majd 2021-ben folytatódik. Az MNB szeptemberi előrejelzése szerint 2020-ban a magyar GDP várhatóan 5,1-6,8 százalék közötti mértékben zsugorodik, amit 2021-ben 4,4-6,8 százalék közötti bővülés követhet. A gazdasági teljesítmény 2022 fordulóján érheti el a járvány előtti szintet.



Az MNB a jegybankmérleg jelentős mértékű bővítésével reagált a koronavírus-járvány okozta negatív gazdasági hatásokra, amivel a gazdasági növekedés helyreállását is támogatja. A mérleg az idei jelentős bővülés mellett is régiós összevetésben változatlanul átlagos méretűnek számít. A jegybank a koronavírus-járvány okozta kockázatok kezelését és a fenntartható növekedés gyors helyreállítását kész mérlege további növelésével támogatni.



A tanács keddi ülésén végrehajtotta az állampapír-vásárlási program technikai felülvizsgálatát, a programot sikeresnek ítélik. 2020. májusa óta a jegybank mérlegében lévő állampapírok állománya több mint 700 milliárd forinttal nőtt. A jegybanki vásárlások hozzájárultak az állampapírpiac stabil likviditási helyzetének fenntartásához, valamint erősítették a monetáris transzmisszió hatékonyságát. Az MNB folytatja a programot és változatlanul tartós piaci jelenlétre rendezkedik be az állampapírpiacon. A vásárlásokat a szükséges mértékben a szükséges ideig fogják használni. A jegybank heti vásárlásainak összegét rugalmasan alakítja, a vásárlásokat a hosszabb futamidőkre koncentrálva. A tanács továbbra sem határoz meg keretösszeget az állampapír-vásárlási program esetében. Az eszközvásárlási program végrehajtásának folyamatos nyomon követése mellett a tanács legközelebbi technikai felülvizsgálatát a 2000 milliárd forintos állomány elérésekor hajtja végre - közölték.



Az Nhp Hajrá! kihasználtsága november közepére meghaladta az 1000 milliárd forintot, ezért kedden a program keretösszegének 1000 milliárd forintos megemeléséről is döntöttek. Az Nhp Hajrá! kiemelt fontosságú a járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak tompításában, mivel minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel, széleskörű felhasználási lehetőséggel biztosít olcsó és kiszámítható kamatozású forrást a kkv-szektornak. A program áprilisi indulása óta jelentős az érdeklődés a vállalkozások oldaláról, a konstrukcióban november közepéig 15 ezer cég jutott kedvező finanszírozáshoz. Idén október végéig több mint 260 vállalat regisztrált a Növekedési kötvényprogramba (Nkp). Az időszak végéig 35 vállalat 40 kötvénysorozat sikeres kibocsátását hajtotta végre, 680 milliárd forintot meghaladó forrást bevonva ezáltal. A programok keretei között kibocsátott többlet pénzmennyiséget az MNB továbbra is a preferenciális betéti eszköz segítségével, teljes mértékben semlegesíti - írták.

MTI