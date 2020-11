Koronavírus - Segítik a rászorulókat az önkormányzatok

2020. november 17. 17:30

A koronavírus-járvány első hullámához hasonlóan segítik a rászorulókat a vidéki nagyvárosok önkormányzatai: védőfelszerelést osztanak, ételt visznek az időseknek, és van, ahol anyagi támogatást is nyújtanak.

Székesfehérvár - portfolio.hu

Székesfehérváron minden 2020. január 1. után született gyermek és családja számára megemelték a születési támogatást 20 ezerről 50 ezer forintra, az önkormányzat 2021-ben is ad ötezer forintos támogatást a 65 éven felüli fehérváriaknak, illetve jövőre is stabilan folyósítja a fehérvári kulturális intézményekben dolgozók bérkiegészítését - közölte Cser-Palkovics András polgármester. Az önkormányzat az időseknek a tüdőgyulladás elleni védőoltás beadásának háziorvosi költségét, a kisgyermekeknek a rotavírus elleni és a B-típusú agyhártyagyulladás elleni védőoltások beadásának háziorvosi költségét átvállalja.



Kaposváron a járványügyi intézkedések szigorúbb betartatását rendelte el Szita Károly polgármester. A somogyi megyeszékhelyen egy hét alatt megduplázódott a koronavírus okozta megbetegedések száma, ezért fokozottabban ellenőrzik a kormány és az önkormányzat járványügyi szabályainak betartását - tudatta a polgármesteri hivatal. A város a kórházi dolgozók szűrésére kétezer, a koronavírus kimutatására alkalmas gyorstesztet vásárolt a Kaposi Mór Oktató Kórháznak.



Hódmezővásárhelyen a bezárt önkormányzati intézmények dolgozói közül azok, akik feladat nélkül maradtak, segítenek a rászorulók ellátásában. E tevékenységbe önkénteseket is bevonnak. Az érintettek az önkormányzat krízistelefonszámán kérhetnek segítséget a bevásárláshoz vagy a gyógyszerek kiváltásához. Emellett szociális segélyezéssel támogatják a rászorulókat.



Szekszárdon az önkormányzat folyamatosan pótolja az intézmények védőeszközeit - tudatta Ács Rezső polgármester. Azt írta, 3000 FFP-2-es, 12 ezer orvosi maszk, 36 ezer gumikesztyű és 370 liter fertőtlenítőszer beszerzése van folyamatban. Közlése szerint határozott a közfoglalkoztatás támogatásáról.



Pécsen az önkormányzat egyeztet a szociális területen érintett intézményekkel és a szférában működő civil szervezetekkel, hogy megállapítsák, hol van szükség beavatkozásra - közölték. Egyebek mellett a Magyar Vöröskereszttel karöltve azon dolgoznak, hogy a karanténba került nehéz sorsú családok élelmiszerhez jussanak.



Kecskeméten március óta működik a több szervezet összefogásával elindított Gondoskodó Szolgálat, amely az egyedül élő időseket segíti - közölte Szemereyné Pataki Klaudia polgármester. A szolgálat elsősorban 65 év feletti, családi segítség nélkül élőknek nyújt támogatást alapvető élelmiszerek, gyógyszerek és tisztálkodási szerek beszerzésével és házhoz szállításával, egy-egy rászorulónak hetente legfeljebb kétszer.



Szolnokon a járvány miatt nehéz helyzetbe került családokat a Humán Szolgáltató Központon, az Egyesített Szociális Intézményen, illetve a "Szolnok segít" karitatív programon keresztül támogatják elsősorban alapvető élelmiszerek, gyógyszerek beszerzésével.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor önkormányzata 3100 forintos áron biztosítja a koronavírus-gyorsteszt elvégzését a városban lakóknak vagy ott tartózkodási hellyel rendelkezőknek - közölte Máté Antal polgármester. A tesztelést a jövő héten két alkalommal tartják meg, de további igények esetén más időpontokban is folytatják.



Ismét működteti telefonos ügyfélközpontját a debreceni önkormányzat - közölte a polgármesteri hivatal. A helyi járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás mellett a rászoruló időseknek biztosítják a hozzáférést a házi segítségnyújtáshoz, a karanténban lévőknek segítenek a bevásárlásban, csekkbefizetésben, gyógyszerkiváltásban. A városban működő civil szervezeteket tömörítő karitatív testület önkéntesei novemberben és decemberben is élelmiszercsomagokat juttatnak el a rászorulóknak.



Békéscsabán minden felnőtt- és gyermekháziorvosnak, valamint fogorvosnak védőfelszereléseket - maszkot, kesztyűt, kézfertőtlenítőt, köpenyt - osztott ki az önkormányzat - közölte Szarvas Péter polgármester.



Salgótarján önkormányzata honlapján közli azt a telefonszámot, amelyet a 70 éven felüliek és a házi karanténban lévők hívhatnak, ha élelmiszer-vásárlásban és gyógyszerbeszerzésben kérnek segítséget, valamint egy olyan telefonszámot, amelyet azok a fogyatékkal élő emberek érhetnek el, akik támogatásra szorulnak.



Balassagyarmaton az önkormányzat biztosítja a gyógyszer- és élelmiszerszállítást azoknak a 65 év felettieknek, akik vállalják, hogy otthon maradnak, illetve akik karantén vagy egészségi állapotuk miatt máshogy nem tudják ezt megoldani.



Zalaegerszegen újraindul a Segít a város elnevezésű program. Balaicz Zoltán polgármester közölte: a kezdeményezéssel a 70 év feletti embereknek többi között az étel házhoz szállításával, bevásárlással és gyógyszerkiváltással nyújtanak segítséget. A veszélyhelyzetben a zalai megyeszékhelyen az egészségügyi dolgozók mellett a szociális intézmények dolgozói is ingyenesen utazhatnak a helyi járatokon.

Nagykanizsán 21 ezer háztartásba juttatnak el maszkokat. Lakásfenntartási hozzájárulással támogatják mindazokat, akik a veszélyhelyzet miatt veszítették el munkahelyüket.



Szombathelyen azoknak a 65 évesnél idősebb embereknek, akik egyedül élnek és a veszélyhelyzet idején segítségre szorulnak, az önkormányzat dolgozói házhoz viszik az alapvető élelmiszereket, gyógyszereket és segítenek a postai küldemények feladásában is. Százezer forint egyszeri támogatást kaphatnak az önkormányzattól a munkaügyi központ által hivatalosan regisztrált álláskeresők, akik a vészhelyzet idején veszítették el a munkahelyüket.



MTI