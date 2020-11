Nem tudja abbahagyni a mentegetőzést Gyárfás Tamás

2020. november 17. 19:01

Amióta megkezdődött Gyárfás Tamás pere a Fővárosi Törvényszéken, minden megszólalásában szánalmasan magyarázkodik valamiről. Ma a bírónak arra a kérdésére válaszolt, miért védi Portik Tamást, akit a vád szerint ő bérelt fel riválisának, Fenyő Jánosnak a likvidálására 1998-ban. Annyira sokat beszélt, hogy Póta Péter bírónak le kellett állítania Gyárfást, aki sokszor kérlelte, hadd fejezhesse be a magyarázkodást. A Blikk szerint nyugodtan, jó kedvvel érkezett a Markó utcai tárgyalásra reggel a vádlott.

Így jött ki fogságából 2018. április 19-én a vádlott - MTI/Koszticsák Szilárd

A lap tudósítása szerint a bíró először azt kérdezte, akar-e valamit hozzátenni a vádlott a korábbi tárgyalási napon elhangzottakhoz. A volt médiavállalkozó írásban adta be észrevételeit. Eszerint "valóban rosszul emlékezik néhány dologra. Azt mondja, hibázott, mert meg kellett volna jobban néznie néhány dolgot, ezek okozhatták az ellentmondásokat" - írja a lap.

EZUTÁN JÖTT A HOSSZAS MAGYARÁZKODÁS ARRÓL, MIÉRT VÉDI PORTIK TAMÁST, AMIT TERMÉSZETESEN GYÁRFÁS TAGADOTT.

Azt mondta, azért nem beszélt korábban, mert rettegett, és nemcsak a saját életét, hanem a lánya életét is féltette. Aztán arról ejtett szót, hogy

PORTIK ŐT RENDSZERESEN FENYEGETTE.

Mindig azzal ijesztgette, hogy majd bemegy a rendőrségre és feljelenti magát, és akkor beszélni fog az ő szerepéről is Fenyő János meggyilkolásában, aztán hozzátette, hogy még szívességeket is kért tőle Portik, pénzt és "hízelkedett is neki". Azt mondta, a felbérelt olajozó vállalkozó, akit több gyilkosságban betöltött szerepéért már elítéltek, csapdát állított neki, pedig szerinte "egyszer sem tudta kimondatni azt, hogy valóban" ő volt a felbujtó.

A HOSSZÚ BESZÉD VÉGÉN HOZZÁTETTE, NEM ÉRTI, MIT NEM ÉRT A BÍRÓ AZON, HOGY FÉLT PORTIK TAMÁSTÓL.

FENYŐ JÁNOST 1998. FEBRUÁR 11-ÉN VÉGEZTÉK KI

Budapest II. kerületében, a Margit körút és a Margit utca sarkán, amikor autójával a pirosnál várakozott. A gépfegyveres támadás miatt Jozef Rohácot már elítélték, a helyszínen rögzített bizonyítékok alapján ugyanis egyértelműen ő húzta meg a ravaszt. A szálak Rohác főnökéhez, Portikhoz vezették a nyomozókat, aki Gyárfás Tamással is elbeszélgetett évekkel a merénylet után.

EZ A HANGFELVÉTEL BIZONYÍTJA A VÁD SZERINT, HOGY A VOLT MÉDIAVÁLLALKOZÓ FENYŐ HALÁLÁT AKARTA, SŐT, MEG IS RENDELTE PORTIKTÓL.

Portik Tamás a bíróságon 2019. november 27-én - Kép: POLYÁK ATTILA - ORIGO

Az Origo információi szerint a hangfelvétel mellett más bizonyítékok is Gyárfás Tamás ellen szólnak, akit azzal gyanúsítanak, hogy húsz évvel ezelőtt ő ölette meg Fenyő Jánost.

INDÍTÉKA VOLT A MERÉNYLET MEGRENDELÉSÉRE

Gyárfás Tamás sosem tagadta, hogy nagyon rossz viszonyban volt az áldozattá vált médiavállalkozóval, aki köztudottan szemet vetett Gyárfás vállalkozására.

El akarta tőlem venni a Nap TV-t, és ezért neki semmi sem volt drága - magyarázta a vádlott egy korábbi interjúban, aztán arról beszélt, hogy szerinte A MÉDIA A HIBÁS AMIATT, MERT MINDENKI BŰNÖSNEK LÁTJA, ÉS FURCSÁN NÉZNEK RÁ AZ UTCÁN.

Budapest, 1997. február 8. Meruk József, Fenyő János és Kovács József a 115. alkalommal megrendezett újságíróbálon, a Mariott Hotelben - FORRÁS: MTI/RÓZSAHEGYI TIBOR

Ahogy korábban írtuk, Gyárfás valójában nem más, mint egy törtető sportújságíró, aki később, milliárdosként azt sem engedte meg kollégáinak, hogy felkapcsolják a villanyt a Nap TV-ben. Gyárfás Tamás nem ismert sem Istent, sem embert, ha valakire megharagudott - ez a kép alakult ki róla mindenkiben, aki közelről ismerte. Sokan tényként kezelték, hogy nagyon közel került az állambiztonsághoz, más magyarázat ugyanis logikusan nem lehet a nyolcvanas évek eleji sorozatos Los Angeles-i útjaira.

A szovjet blokk országai körében bojkottált olimpia alatt pedig igazi kommunista propagandát fejtett ki, emellett NEM AKÁRMILYEN KÉTES KAPCSOLATOKRA TETT SZERT.

Például az alvilág vezetőivel, akikkel rendszeresen tartotta a mondhatni baráti, üzleti kapcsolatot. Éppen ez utóbbira bizonyíték a Magyar Időknek adott magát mentegetni próbáló, korábbi szánalmas interjúja, amelyben az ország egyik legnagyobb és legnevesebb főnyomozóját, a kiváló Kovács Lajos nyugalmazott ezredest is megpróbálja besározni azzal, hogy bűnözőkkel hozza kapcsolatba.

