Telefonon gratulált Joe Bidennek az izraeli miniszterelnök és az államfő

2020. november 17. 20:15

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Reuven Rivlin államfő telefonon beszélt az amerikai elnöki hivatal átvételére készülő Joe Bidennel, és mindketten gratuláltak győzelméhez kedden.

Rivlin - timesofisrael.com

A Jediót Ahronót című hírportál honlapja szerint Netanjahu miniszterelnök most beszélt először Bidennel az amerikai elnökválasztás óta. A miniszterelnök arról számolt be: a szívélyes hangulatú beszélgetés során Biden megismételte mély elkötelezettségét Izrael, valamint annak biztonsága iránt. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a különleges kapcsolat az Egyesült Államokkal Izrael biztonságának és politikájának alapvető pillére.



A felek megállapodtak, hogy találkoznak a közeljövőben, hogy megvitassák a fontosabb politikai kérdéseket, s leszögezték, hogy továbbra is erősíteni kívánják az Egyesült Államok és Izrael közötti szoros szövetséget.



Reuven Rivlin elnök első magas rangú izraeli vezetőként még Netanjahu előtt telefonon beszélt Bidennel. "Nincsenek kétségeink afelől, hogy az Ön vezetése alatt az Egyesült Államok elkötelezett lesz a biztonságunk mellett" - emelte ki a beszélgetés során az izraeli államfő.



"Barátságunk értékeken alapul, és túlmutat a pártpolitikai érdekeken" - utalt Rivlin a Donald Trump elnöksége alatt elsősorban a Republikánus Párttal ápolt kiváló kapcsolatokra.



"Az Egyesült Államoknak nincs erősebb szövetségese Izraelnél, semmi sem lehet erősebb az amerikai és az izraeli nép barátságánál, és az Egyesült Államok elnökének nincs nagyobb barátja Izrael államfőjénél, ahogy az évek során bebizonyítottuk" - jelentette ki Rivlin.



MTI