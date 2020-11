Robert Wilcox, a hawaii Görgey

2020. november 17. 20:45

Sokaknak kicsit erőltetettnek fog tűnni ez a fent jelzett párhuzam, nekem mégis ez a hasonlat jutott elsőnek az eszembe, amikor Robert William Kalanihiapo Wilcox életnagyságú szobrába botlottam feleségem kíséretében Hawaii egyik csodálatosan szép Oahu szigetének, és az egész hawaii szigetcsoport, Honolulu nevű fővárosa megtekintésébe közben. A szobor a belváros Fort Street Mall és a South King Street kereszteződés közelében áll egy pihenőpark szomszédságában, fákkal körülvéve.

Ki volt ez a már több mint 165 évvel ezelőtt született R. W. K. Wilcox? Apja az Új Angliából származó William Slocum Wilcox amerikai tengerészkapitány, és anyja a maui királyi család leszármazottja, Kalua Makoleokalani volt. A félvér Robert Wilcox a hawaii szigetcsoporthoz tartozó Maui szigeten született 1855-ben. Kalakaua király által alapított külföldi tanulmányi program keretén belül az olaszországi Torinóban székelő Katonai Akadémián kapott neveltetést a több mint 6 láb (kb. 183 cm) magas, mély égő tekintetű, római orrú, jó beszédképességű, karizmatikus, de ugyanakkor hirtelenharagú és szeszélyes természetű fiatalember. Torinóban találkozhatott akár Kossuth Lajossal is, aki akkortájt ott száműzetésben élt.

hawaiiantimemachine.blogpot.com





Tavaly emlékeztek meg a Robert Wilcox által is vezetett hawaii forradalom 125. évfordulójáról, amely 1895-ben tört ki Hawaii történelmének egyik legbonyolultabb időszakában. A felkelést a hawaii monarchia megdöntése előzte meg 1893 elején, amely ma is kriminális cselekedetnek minősül a bennszülött hawaii nép ellen, akár a nemzetközi normákat, vagy az Egyesült Államok védelmi törvényén keresztül is nézve (sajnos a törvény tartalmazza a kártérítésről való lemondást is). A bátor és jogos hazafias akció kísérlet volt visszanyerni Hawaii függetlenségét az ultra nacionalista amerikai imperializmus terjeszkedésével szemben. Robert Wilcox volt az egyike a bátor és elszánt hawaii vezető értelmiségieknek, akik vállalták a fegyveres harcot az elnyomók ellen, mint egyetlen lehetséges megoldást. Wilcoxnak a célja volt visszaállítani a monarchiát, és visszaszerezni a bennszülött hawaii népnek az eredeti jogállását. Röviden megjegyezhetjük, hogy a lényeg nem változik. Bizonyos köröknek érdekük az uralkodás, más népek leigázása, törvényesen megválasztott vezetőiknek eltávolítása, javaiknak elidegenítése, és függővé tevése. „Rule, Britannia!” Uralkodjál Britannia, vagy akárki más, csak egy kicsit másképp, nem úgy, mint a gyarmatosítás legdurvább korában.



1993 szeptemberében kb. 350 ember gyűlt össze Honolulu belvárosában hogy megünnepeljék Robert William Kalanihiapo Wilcox szobrának leleplezését. Az ünneplés a Hawaii kulturális hagyományt őrzök rendezvénye volt. Wilcoxnak megadatott az összes elismerés, amit csak egy Hawaii hős kaphatott: „na mele ku'auhau” (dicshimnuszok), „na mele hula” (táncok), és a hawaii szent „pu” (kagyló) fúvása. Sokféle szónok adta elő saját elismerését. Gary Gill a városi tanács elnöke, aki eredetileg javasolta a szobor felállítását kijelentette: „... a mai nap számomra a dicsőség napja. Száz év eltelte után Hawaii történelem nagy alakja végre megkapja azt az elismerést, amit megérdemelt. Robert Wilcox hazafi volt. Robert Wilcox kiállt az igazság és a függetlenség, a nemzetiség és a szuverenitás mellett akkor, amikor az amerikai imperializmus meghódította az Csendes óceáni térség javarészét”.



Az 1993-as ünnepség ellenére, amely mint nemzeti hőst és forradalmárt ünnepelte, Wilcox alakját mindezidáig titokzatosság övezi, ami az elmúlt évek Hawaii status quo által szisztematikus ferdítéseinek és nyilvános elítélésének a hozadéka. Hát nincs itt valami hasonlatosság Görgey Artúr árulással való ferde megvádolásával az 1849/49-es szabadságharc elbukásában? Frank F. Fasi a szoborállítás napját, 1993. szeptember 11-ét Robert Wilcox Napnak nyilvánította. Beszéde után leleplezte Wilcox szobrát. A leleplezés után láthatóvá vált Wilcox bronz szobra az olasz lovasság tiszti uniformisában, bátran kiállva, elszántsággal a szemében, kardját szorongatva. Ezután Fasi „hoʹokupu-t” (áldozatot) mutatott be a szobor tiszteletére.



Röviden összefoglalva az elismeréseket, megemlíthetjük Charles Kekumano tiszteletest, aki Wilcoxot féktelennek tartotta. Hangsúlyozta, hogy Wilcox nem szerette a dolgokat úgy, amilyenek voltak, nem tudott hátul kullogni és tétlenül ülni. Nem tartozott a semmittevők közé, akiknek csak a szájuk járt. Cselekvő aktivitás jellemezte, tudott lelkesedni, határozott és túlságosan szilaj volt. Martha Webb poéta, és a Hawaii nyelv tolmácsolója megemlítette, hogy mialatt Wilcox Olaszországban tanult, találkozott Giuseppe Garibaldi forradalmárral, a sikeres katonai vezérrel, akinek tettei inspiráló hatással voltak rá. Hozzátette, hogy lefordította a Wilcox életrajzot, amelyet Thomas Nakanaela írt hawaii nyelven 1889-ben. Nakanaela Wilcox egyik utóda volt a Salazar családban.



Owana Kaohelelani Salazar, Wilcox lányunokája volt az egyike a felszólalóknak. Kijelentette, hogy a szoborállítás napja emlékezetes az összes Hawaii „Kanaka Maoli” (bennszülöttnek), amikor megtisztelik ennek a nagy férfiúnak az emlékét, aki életét népének áldozta. Hangsúlyozta, hogy a Hawaiiaknak kötelességük leróni kegyeletüket Hawaii hősének, szabadságharcosának, ennek az „Aliʹ o Hawaiʹi nei” (Hawaii vezetője) hazafinak. „Emlékezzünk a hazafiak százaira is, akik vele együtt meneteltek ezen a földön, ahol ma ez a szobor áll, azokra, akik mellette harcoltak az egyenlőtlen küzdelemben, akiknek végső célja a Hawaii nép felszabadítása és megszabadítása volt az amerikai üzletemberek és ültetvényesek karmaiból, visszanyerve a Hawaii trón becsületét”.





commons.wikimedia.org

Miután az összes szónok befejezte Wilcox méltatását, az utódok egy záró „hoʹokupu”-t (áldozatot) mutattak be. Az ünnepséghez tartozott még a szobor feldíszítése hagyományos, „na lei puna”-val (virágból készült nyakkoszorúval), amivel szeretetüket és tiszteletüket fejezték ki a résztvevők. A 2012-es prágai Görgey Artúr emléktábla állítás jut most eszembe.



Az ünneplés, amely végül is megadta Wilcoxnak a megérdemelt elismerést, ellentétben áll sok író, akadémikus és politikus éleményével, akik elítélték Wilcoxot, mint ún. rakoncátlan bajkeverőt. Ezek a becsmérléssel határos állítások Wilcoxról, és az általa vezetett felkelésről az ültetvényes gyarmatosítóktól származnak, akiktől egyebet se lehetet várni. De nézzük meg milyen okok vezettek az 1889 és 1895-ös forradalomhoz. A misszionáriusok, ültetvényesek és üzletemberek, akik elharácsolták a Hawaiiak vagyonát és földjét, mint különféle vállalkozó tőkések, voltak felelősek néhány döntő történelmi eseményért. 1887-ben az elnyomó, ún. „Bajonett alkotmányért”, amelyet a fehérekből álló, ún. „Reform kormány” kényszerített ki, élükön Lorrin Thurston and Sanford Dole ültetvényesekkel, és akik David Kalakaua királyból báburalkodót csináltak; és 1893-ban az államcsínyért, amivel Kalakaua húgát, Liliʹuokalani királynőt jogtalanul megfosztották trónjától, és majdnem egy évre internálták. Ezzel a két államcsínnyel a bennszülött hawaiiak önállóságának befellegzett.



Az 1880-as években Kalakaua király támogatta Robert Wilcox és két más Hawaii iskoláztatását, akiket Európába küldött. Maga Wilcox katonai tudományokat folytatott az olaszországi Torinóban. Itt ismerkedett meg Gina Sobreróval, egy fiatal arisztokrata növel, akivel rövidesen megnősült. Az ún. Bajonett alkotmány életbelépése után mindhárom Hawaii visszatérni kényszerült, mert a fehér ültetvényesekből álló kormány megszüntette anyagi támogatásukat. Wilcox magával hozta fiatal feleségét is.

Hazatérése után Wilcox hozzálátott a kormánycseréhez, és az 1887-es alkotmány eltörléséhez a többi hawaiiak és a velük szimpatizáló haolek (bevándorlók) segítségével (főleg európaiakkal és kínaiakkal). De a kormány dühös ellenállása miatt, amely megakadályozta számára kormánypozíció megszerzését, Wilcox és Gina Kaliforniába költözött. Pénzügyi nehézségek és összhanghiány miatt a házasságuk hamar zátonyra futott. Gina az újszülött fiacskájával gyorsan hajóra szállt és Olaszországnak vette az útját. Azonban a gyerek megbetegedett és belehalt az úton szerzett betegségbe. Gina Olaszországba érkezett, ahol a házasságot sikerült megszüntetnie.



Wilcox visszatért Hawaiiba elkezdte megvalósítani terveit, a két évvel azelőtt kierőszakolt ún. reform kormány és annak alkotmányának megdöntését illetően. 1889. július 30-án reggel 3 órakor egy 150 tagú osztagnak az élén elindult a belváros irányába. Az úton egyesültek a Hawaii rendőrökkel és más civilekkel. Amíg elérték az Iolani Palace nevű királyi palotát a felkelők száma kb. 300-ra duzzadt. A tervük a palota elfoglalása volt, és rávenni Kalakaua királyt az új alkotmány aláírására. Ekkor azonban két problémába ütköztek. Az egyik az volt, hogy a királyi palota őrsége megakadályozta a felkelők bejutását a palotába. Ehelyett a felkelők elfoglalhatták a palota külterületét. A másik probléma abból adódott, hogy a király „véletlenül” nem volt a palotában, mert azon a reggelen a hajóházában tartózkodott. A király egyszer sem mutatkozott, noha kétszer is megpróbálták felvenni vele a kapcsolatot. Kezdetben a kormányon lévők tárgyalásba bocsátkoztak a felkelőkkel, de közben segítséget kértek és kaptak a közelben állomásozó Adams nevű hadihajóról. A felkelők derekasan védekeztek egész nap az ellenük felsorakozó harcban edzett katonákkal, és az ágyútűzzel szemben, de végül is kénytelenek voltak feladni a harcot. Hét forradalmár elesett, többen megsebesültek, és Wicoxxal együtt hatvanan fogságba kerültek. Wilcoxra bíróság és ítélet várt; a vád összeesküvés és árulás volt, de a védelem azzal érvelt, hogy a király jóváhagyásával cselekedett, így a hawaiiakból álló ítélőszék felszabadította.

Kalakaua uralkodása folyamán zavaros pénzügyi üzérkedésekbe, sikkasztásokba és csalásokba keveredett, és ezzel hozzásegítet az általa kinevezett kabinet lejáratását, és királyi hatalmának hitelességének megkérdőjelezését. Ennek ellenére aránylag népszerű volt, mert visszaállította a hawaii népi kultúrát, amelyet az előző misszionáriusok, élükön a fanatikus Hiram Bingham tiszteletessel, elítéltek és üldöztek, mint pogány és barbár hagyományokat. Ezek közé tartoztak a táncok (a híres hula!), énekek, öltözetek, továbbá az eredeti animistavallás, a szabad szex, emberi áldozatok és más kivételes népi szokások. Az európai szokásoktól élesen elütőket azonban továbbra is mellőzték.



Eközben Wilcox népszerűsége növekedett, mint nemzeti hősnek, aki megkísérelte győzelemre vinni a forradalmat, amely sok hawaiinak a felháborodásából és csalódásából fakadt. Az USA állandó katonai jelenléte a szigeten volt hivatott a jövőben megakadályozni mindenféle konfliktusokat. Az USA hadihajói partközelben tartózkodtak, amikor az államcsíny 1893-ban megtörtént. Az annexiós politika hívei megtapasztalták, hogy Liliuokalani, ellentétben Kalakauával, szilárdakaratú uralkodó volt, és ezért hajlandóbb volt megszüntetni az 1887-es alkotmányt. Azonban akárcsak Kalakaua, ö is báb volt, az után, hogy aláírta trónra lépése előtti fogadalmat. Mindamellett Liliuokalani igyekezett elfogadtatni egy új a népnek is elfogadható alkotmányt. Az annexiót pártolók ekkor az Egyesült Államok hawaii ügyekben illetékes teljhatalmú miniszteréhez fordultak segítségért, amit persze meg is kaptak.



Az annexiósok gyorsan és titokban véghezvitték az összeesküvésüket, amely államcsínyhez, a monarchia megdöntéséhez vezetett. A Boston nevű hadihajó több mint 160 állig felfegyverzett tengerészgyalogosa 1893. jan. 17 hajnalán partra szállt és felvette pozícióját a Iolani Palota közelében „megvédeni az amerikai életeket és vagyonokat” – az imperialisták jól ismert, és a történelem folyamán jól „bevált” nótája szerint. A királynő balga reményében panasszal az USA kormányához fordult, de hiába, mert rövid úton lecsukták és házi őrizetbe vetették, amiből csak 9 hónap múlva szabadult. Az 1917-be bekövetkezett haláláig nem szűnt meg tiltakozni az ellene összeesküvők és a trónfosztás ellen, bizonygatva annak alkotmányellenes voltát.



Wilcox és társai az royalisták nem nyugodtak bele a történtekbe. Két évvel később a hawaiiak és a haole (bevándorlók) kirobbantották a második forradalmat. A fegyveres felkelés 1895. jan. 7-én tört ki. A fegyveres fellépést gondos előkészületek előzték meg. Céljuk a republikánus rezsim megdöntése és a királyság visszaállítása volt. Azonban szervezési hibák miatt Honolulu Kahala nevű körzetéből a felkelők fő ereje Wilcox vezetésével csak az 5 mérföldre lévő Moiliili kerületig jutottak. Közben az annektáló rezsim köztársasági elnöke Sanford Dole (igen, a híres ananász ültetvények alapítója és tulajdonosa) ugyanazon a napon statáriumot hirdetett. Miután a kémek jelentést tettek a kialakult helyzetről, kormány rendőrsége azonnal reagált. Lövöldözés tört ki, és Honolulu különböző negyedei, mint Waikiki, Palolo, Manoa, Diamon Head (Gyémánt fej) kráter környéke, Pauoa, és Punchbowl (Puding tál), tűz alá kerültek. Szívós ellenállásuk dacára a forradalmárok fokozatosan visszavonulni kényszerültek Manoa térségébe, amint a rezsim milíciája hatalmas tűzerejével minél nagyobb fölényt szerzett. A fogságba esett felkelők száma nőttön-nőtt, közéjük jutott Wilcox is. A forradalom jan. 20-án be is fejeződött.



Összesen 191 fogolyt vettek őrizetbe. A katonai vészbíróság Wilcoxot és vezértársait halálra ítélte. Eredetileg felakasztás lett volna a kivégzésének módja. Maguk az USA kongresszusának a tagjai fellebbeztek. Egy interjúban Kalahumoku Miller, Wilcox unokafia a következő magyarázattal szolgált: „Tudomására hozták a Dole-rezsimnek, hogy ha végrehajtják az ítéletet, akkor nagyon-nagyon megharagudnak”. Az ítéletet 35 évi kényszermunkára változtatták, majd ezt is elvetették, és végül Wilcox kegyelembe részesült.



A fegyveres harc mellett Robert Wilcox jogi úton is kereste a megoldást az 1887-es alkotmány megsemmisítésére, először a Nemzeti Reform Párttal, majd a Liberális Párt által. A fegyveres ellenállás ugyan befejeződött, de a jogi erőfeszítések folytatódtak. A Hazai Jog Pártjával 1901-ben Wilcox más tagokkal egyetemben tiltakozott az annektálás ellen az első hawaii Territoriális Törvényhozásban, majd a törvények elfogadásának hátráltatásával, ill. elutasításával, avagy ismételten felhívásokkal Sanford Dole visszahívására a kormányzó inkompetenciájára hivatkozva. Az 1900-1902 években Robert Wilcox, mint a hawaii Territoriális Törvényhozás első küldötte az USA kongresszusában tevékenykedett. Az újraválasztást a republikánus párti (!) Jonah Kuhio Kalanianaole herceggel szemben elveszítette. „Ez a párt volt egyedül képes legyőzni a hawaiiakat”, mondta később Kalamumoku Miller. Wilcox 1903-ban halt meg, mint a hawaii függetlenség prominens harcosa.



Azért, hogy az USA minél hamarabb bekebelezze Hawaiit, az annexiósok propaganda trükkén kihirdették az ún. Hawaii Köztársaságot, pontosan 1894. július 4-én, az Egyesült Államok nemzeti ünnepén. A hivatalos annektálást néhány éven keresztül szenvedélyesen tárgyalták az amerikai kongresszusban, és végül a republikánus William McKinley republikánus elnök hagyta jóvá 1898-ban. Döntő érv a bekebelezésben Hawaii stratégiai helyzete volt, amely felbecsülhetetlen szerepet játszott a spanyol-amerikai háborúban. Hawaii nem egész félúton van az USA és Fülöp szigetek között.



Az USA-hoz való hozzácsatolás után a hawaiiak az angol-amerikai domináns kultúra elfogadására kényszerültek, annak minden előnyével és hátrányával együtt, amely a bennszülött lakosság további elidegenedéséhez, megosztottságához és megtizedeléséhez vezetett. Miller szerint sok hawaii nem tudja a teljes igazságot, mert elvágták őket a saját történelmüktől. A hawaiiak Wilcoxról való ismeretét illetően Miller megjegyzi: ”Cselekedeteiről nagyon keveset tudnak. A misszionáriusok verzióját annál inkább. Hogy hihet valaki abban, amit róla írtak, amikor azt az ellenségei írták?” Akár a magyarokról a Habsburgok és követőik, apologétáik. Több tőlük származó kijelentést is idézhetnék, amelyben az ellenségei egyúttal mélységesen megvetik a bennszülött hawaii népet. Wilcox szobra ugyan a belvárosban van, de nincs benne egy harsányhangú, fényes reklámanyagban sem, amivel Hawaii el van árasztva, hogy mindenben kielégítsék a turisták özönét. Ez is benne van a demokrácia szabályaiban: ami nem tetszik, arról nem beszélünk, agyonhallgatjuk.



Wilcox állítólag támogatta az USA-hoz való csatolást, mert csalódott Liliuokalani uralkodásában, és előnybe helyezte a köztársaságot. Kijelentette: „Műveletlen bolondok vezetik a kormányt, és befolyásolják a királynőt. Ez szégyen a hawaii nemzetnek, lojális hawaiiaknak kell lennünk, és meg kell mondani a királynőnek, hogy a jelenlegi kormánya igazságtalan, és gyalázatos a hawaii nemzetnek. Nem kell neki hízelegni.” Mindazonáltal Wilcox szem előtt tartotta népének akaratát, végül is támogatta Liliuokalani királynőt az 1895-os forradalmi megmozdulásával. Kettős viszonyulását, egyszerre a királysághoz és a köztársasághoz is, Wilcox a San Francisco Examinernek c. újságnak adott interjújában fejtette ki 1891-ben: „... a rokonszenv a köztársaság iránt állandóan növekszik, és mi nem akarjuk megdönteni a monarchia rendszerét, amennyiben a korona hűséges lesz és marad a nép többségéhez.” Miller megjegyezte: „Wilcox kész volt azon az úton haladni, amelyet a hawaii nép választott, vagy azt tenni, ami legjobb volt a népnek: mindegy, hogy a köztársaság vagy a monarchia keretén belül.



A zavaros, és gyakran bizarr politikai környezetben Robert Wilcox néha hibás döntéseket is hozott, egyik stratégiát a másikkal váltotta, és fordítva. Azonban a többi hawaii értelmiség sem különbözött tőle, amit jól illusztrált néhány „Ali´i” (befolyásos főrang) viselkedése. Ez legérthetőbben az eredeti hawaii kultúra paralizálásával, és a leigázásból eredő megrázkódtatással lehet magyarázni. Mindez a bomlásban lévő társadalom képtelenségéhez vezetett abban, hogy ellenálljon az idegen behatásoknak és az állandó elnyomásnak. Mindazonáltal Wilcox a függetlenségi harcban életét kockáztatta, és kinyilvánította legfőbb ügyét: védelmezni a hawaii nép jogait. Az említett szoboravatással egybekötött, mint nemzeti hősnek kijáró ünneplése már régóta esedékes volt.



Wilcox alig élt 48 évet. Ismeretes, hogy az angol, majd az Új Angliából beözönlő fehérek két spiritusszal árasztották el a hawaii népet a spiritus sancti-val és a spiritus vini-vel. Az elsővel a misszionáriusok a másodikkal az ültetvényesek és telepesek ügyeskedtek. Azon kívül behozták a sok, ragályos betegséget, amelyekre a hawaiiak szervezete nem talált ellenszert és tömegesen pusztultak ki. Így haltak meg királyaik és királynőik, ami elősegítette az ültetvényekre behozott nagyszámú kínai, japán, Fülöp-szigeti, stb., népességgel megváltoztatni a lakosság összetételét. Ez lehetet Robert Wilcox sorsa is? Ebben viszont életének sora nagyban különbözött Görgey Artúr sorsától. Ellentétben Wilcoxxal, Görgey többé-kevésbé megérhette beteljesülését azoknak a céloknak, amelyekért küzdött.



Hawaii 1959. aug. 21.-töl az 50. USA teljes jogú szövetséges állama, az egyetlen, amely szigeteken terül el és a történelmi múltja királyság. A Hawai´i szigetcsoport legfontosabb lakott szigetei északról délre: Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, Maui, Kahoolawe és Island of Hawaii (Big Island – Nagy sziget). Azelőtt is, de pláne 1959 után Hawaii óriási fejlődésnek indult, ezzel életszínvonala elérte az USA vezető államainak életszínvonalát. Főként a turisztikai ipar vált húzó ágazattá. Az 1,5 millió hawaiira kb. 4-5 millió turista esik. A hawaii nyelv, iskolák, kultúra és szokások ismét divatba jöttek. Ha Wilcox feltámadna, lehet, hogy neki is tetszene Hawaii átmenete az ősi paradicsomból a modern paradicsomba.

Palágyi István - csmmsz.org





Mindazonáltal a hawaii függetlenségi mozgalom tüze a parázs alatt lappang. Hawaiiban több politikai párt és pártocska tűzte zászlajára az őslakosság jogainak, vagy előjogainak a visszaállítását, vagy egészen a királyság restaurálását. Egyik párt az ALOHA elnevezést használja, ami egyébként egy többjelentésű eredeti hawaii köszöntés. Ez itt Aboriginal Lands of Hawaiian Ancestry-t (Az eredeti hawaii bennszülöttek földje) jelent. Ebből a tömegével Hawaiiba érkező látogatók semmit se tudnak. Néha találkoznak egy pár lelkes tüntetővel. Hawaii eredeti őslakosokból leszármazottjai kétségbeejtően kevesen vannak, a lakosság még alig 10 százalékát sem teszik ki. Sorsuk Észak Amerika indiánjai sorsát másolja. Először hazájuk elfoglalása, majd leigázása és irtása idegen hittel, pálinkával, betegségekkel, később keveredéssel a beözönlő és mindent elárasztó idegenekkel. Ez a történelem, aminek kerekét még senkinek sem sikerült visszafordítani.

Palágyi István György

a Görgey Artúr Társaság elnöke



