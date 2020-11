Olaszországban április óta az elmúlt huszonnégy órában volt a legtöbb halott

2020. november 17. 20:49

Egy nap alatt 731 beteg halt meg Olaszországban az egészségügyi tárca hétfő esti adatai szerint, ami a legmagasabbnak számít április 3. óta. Ezzel egy időben a kiemelten járványveszélyes, vörös zónába tartozó Lombardia a korlátozások enyhítését sürgette.

A halottak száma Olaszországban elérte a 46 464-t.



Egy nap alatt valamivel több mint 32 ezer új beteget szűrtek a korábbi több mint 27 ezerhez képest, de majdnem ötvenezerrel több tesztelés elvégzésével. A járványgörbe továbbra is stabil, az utóbbi egy hétben nem ugrott jelentősen felfele, az intenzív osztályra kerülő betegek száma azonban napról napra emelkedik, és huszonnégy óra alatt elérte a százhúszat. Jelenleg 3612 beteg van lélegeztető-gépen, több mint 33 ezer beteget kezelnek kórházban, az aktív fertőzöttek száma pedig megközelíti a 734 ezret.



A Róma környéki Lazio tartományban megugrott az egy nap alatt intenzívre került betegek száma: országosan egy nap alatt 120 beteget kapcsoltak lélegeztető-gépre, ennek egynegyedét Lazióban.



A tavasz óta gócpontnak számító, tíz millió lakosú Lombardiában az egy nap alatt szűrt betegek száma továbbra is nyolcezer felett volt, és 202-en haltak meg. A tartományban az aktív betegek száma túllépte a 156 ezret, intenzíven 894-en vannak. A régióban a kórházak telítettsége meghaladta a hetven százalékot. A kormányzó Attilio Fontana mégis azt sürgette, hogy Lombardiát jövő héttől már ne kiemelten veszélyes, vagyis vörös zónának nyilvánítsák, hanem sorolják közepesen veszélyes, narancssárga kategóriába. Ugyanezt szorgalmazta a jelenleg vörös osztályozású Piemont régió is. A két szint közötti különbséget többek között a vendéglátás és kereskedelem kevésbé szigorú zárása jelenti.



Ezzel szemben Abruzzo tartomány szerdától vörös övezetnek nyilvánította magát. A déli Puglia orvosszövetsége szintén a régió lezárását szorgalmazta, miután adataik szerint a több mint négy milliós tartományban a teszteléseken minden negyedik személy pozitívnak bizonyul.



A Közegészségügyi Hivatal (Iss) előrejelzései szerint a most zajló járványhullám tetőzése a jövő héten várható. Az Iss hozzátette, hogy ezzel egy időben az eddig nyárias időjárás is véget ér jelentős hőmérsékletcsökkenéssel, ami az influenzaszezon kezdetét jelentheti. Az orvosszövetségek adatai szerint február vége óta mintegy kétszáz orvos halt meg a betegség következtében, és húszezerre emelkedett a megbetegedett egészségügyi dolgozók száma.



A római kormány bejelentette, hogy március 31-ig meghosszabbítják az elbocsátások befagyasztását. Az állami segélyek finanszírozására Olaszország további 6,5 milliárd euróban részesül a Sure, vagyis a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő, ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz forrásaiból, miután korábban már tíz milliárdot kapott. Róma összesen 27,4 milliárdot használhat fel. A társadalombiztosítási intézet (Inps) júliusi adatai szerint több mint hét millió olasz kapott állami támogatást munkájának a járvány okozta megszűnése miatt.



