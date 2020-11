Védenek a maszkok, itt a bizonyíték

2020. november 17. 23:48

Valóban védenek a maszkok a koronavírus ellen – ezt most már szegedi kutatók is bebizonyították laboratótiumi körülmények között. Például a kék színű sebészeti maszkok csaknem 95 százalékos védelmet nyújtanak. A még profibbaknál akár 99,5 százalékos teljesítmény is elképzelhető. Emlékezhetünk rá, hogy a világjárvány kezdetén még a WHO csak a fertőzötteknek ajánlotta a maszkot – azóta ez az elmélet megdőlt, mint ahogy sok minden más is a járvánnyal kapcsolatban – közölte az M1 Híradója.

fb/matyodesign

Koromrészecskékkel modellezték szegedi fizikusok a koronavírus szemcsenagyságát, éppen akkora részecskét állítottak elő, mint a levegőben keringő vírus. Azt vizsgálták, hogy az átjut-e a maszkon.

A szakemberek szerint minden maszk kellő védelmet nyújt, de nemcsak akkor kell hordani, amikor például beszélgetünk valakivel. A vírusok ugyanis a méretük miatt sokáig a levegőben maradnak és nagyon lassan mozognak.

A kutatók főleg minősített maszkokat vizsgáltak, és olyanokat, amelyeket az egészségügyben is használnak. Az sem mindegy, hogyan használjuk a maszkot! A maszk csak akkor véd, ha az orrot és a szájat is elfedi, tehát ha megfelelően viselik.

A szegedi kutatók ezzel együtt azt is javasolják, hogy dolgozzanak ki minősítő rendszert a maszkoknál, amelyből a vásárló megtudná, hogy a maszk valóban véd-e a koronavírus ellen.

hirado.hu