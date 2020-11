Medveriasztás Marosvásárhelyen

2020. november 18. 00:01

Medve jelenlétére hívta fel a figyelmet a Maros megyei vészhelyzeti felügyelőség. A nagyvadat Marosvásárhelyen, az Erdő utcában látták a kedd esti órákban.

Kép: Pinti Attila

A Ro-Alert rendszeren keresztül küldtek ki riasztást, arra kérve az említett utcában vagy annak környékén lakókat, illetve az arra járókat, hogy legyenek körültekintők, és ha bármit is észlelnek, azonnal értesítsék a 112-es segélyhívószámot. Az Erdő utca közel található a Somostetőhöz, több telek is felhúzódik egészen a hegy oldaláig, sok helyen még gyümölcsösök és szőlőültetvények is vannak.

Néhány nappal korábban a Somostető utcában jelentették, hogy medve jár.

Antal Erika

szekelyhon.ro