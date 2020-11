Koronavírus - Moszkva a Szputnyik V vakcina tanúsítását kérte a WHO-tól

2020. november 19. 18:35

Oroszország benyújtotta az Egészségügyi Világszervezethez (WHO) a Covid-19 ellen kifejlesztett első vakcinája, a Szputnyik V tanúsítási kérelmét - jelentette ki Melita Vujovic, a WHO moszkvai képviselője csütörtökön az orosz médiának nyilatkozva.

"A WHO még egyetlen vakcinát sem jelentett be, mert ezt megelőzően minden vakcinának át kell mennie az Emergency Use Listing rendszer értékelésén. Ez egy feltételes a tanúsítvány, amelyet világjárvány idején szoktak kiadni" - mondta Vujovic az Eho Moszkvi rádiónak.

"Ilyen tanúsításon az ország összes vakcinájának át kell esnie, Oroszországból a Szputnyik V gyártói már beadták tanúsítási korvényüket a WHO központjának" - mondta.

Vujovic a Rosszija 24 hírtelevíziónak kijelentette, hogy a Szputnyik V kidolgozói átadták a WHO-nak a vakcina dokumentációját, a fejlesztők és az egészségügyi szervezet eljárásértékelő részlege között "párbeszéd folyik". Mint mondta, "az oltóanyag-fejlesztési eljárás befejezése után" a WHO közleményt jelentet majd meg a honlapján.

A moszkvai Gamaleja Intézet által kifejlesztett Szputyik V humán adenovíruson alapuló vektorvakcinát augusztus 11-én jegyezték be Oroszországban. Az oltóanyag ismert eljáráson alapul, amelynek segítségével egy sor más vakcinát is kidolgoztak. Az orosz egészségügyi tárca szerint a hasonló elven előállított készítmények a tapasztalata szerint két évig terjedő védettséget nyújtanak.

A WHO szerint a világon jelenleg mintegy 170 projekt irányul az új koronavírusos fertőzés elleni vakcina kifejlesztésére. Vujovic úgy vélekedett, hogy 2021 végére megfelelő mennyiségű vakcina megléte esetén 2 milliárd ember kaphatja meg a védőoltást.

MTI