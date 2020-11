Cselgáncs Eb - Karakas Hedvig aranyérmes

2020. november 19. 20:23

Karakas Hedvig Európa-bajnok lett Prágában, miután a döntőben legyőzte a portugál Telma Monteirót (Fotó: EPA/MARTIN DIVISEK)

Az 57 kilogrammos Karakas Hedvig aranyérmet nyert a prágai cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján.

Az olimpiai kvótás helyen álló magyar versenyző negyedik mérkőzésén a portugál Telma Monteiróval szállt szembe, akit eddigi nyolc találkozójukon csak egyszer tudott megverni. A 34 esztendős rivális a női dzsúdó egyik legnagyobb sztárja, olimpiai bronzérme mellett négyszeres világbajnoki második, Eb-ken pedig már 13 érmet - köztük öt aranyat - gyűjtött. Tavaly a dobogó harmadik fokára állhatott fel Minszkben.

Karakas második Európa-bajnoki fináléját vívta, előzőleg a 2015-ös bakui döntőben ugyancsak Monteiróval csapott össze, és akkor kikapott.

Kettejük kilencedik csatája a versenynap utolsó meccse volt, és az előző négy súlycsoport végjátékai miatt csak 18 óra után kezdődött el. Az előző mérkőzéseit rendre hosszabbításban nyerő Monteiro rögtön hátracsavarta a magyar karját, aki azonban kiszabadult a földharcból, majd kaszáló dobással próbálkozott. Néhány értékeletlen akciót követően letelt a négy perc, és jöhetett az aranypontig tartó ráadás. Ez is meddő küzdelmet hozott, a Honvéd sportolója - aki októberben bronzérmes volt a budapesti Grand Slamen - egy ízben ügyesen kibújt egy karfeszítésből, mígnem 8 perc 18 másodpercnél a bíró lehúzásért harmadszor is megintette Monteirót, ami már a leléptetését jelentette. A magyar győztes két intés hátrányból fordította meg a mérkőzést.

A 30 éves Karakas a magyar dzsúdósport 18. Eb-aranyérmét szerezte meg az O2 Arenában. Ő maga már négy éremmel büszkélkedhet a kontinenstornákon, az arany és ezüst mellett 2009-ben Tbilisziben és 2010-ben Bécsben bronzot szerzett.

Karakas Hedvig (kékben) Európa-bajnok lett Prágában (Fotó: EPA/MARTIN DIVISEK)

Pénteken magyar részről a 73 kilós Szabó Frigyes (UTE), és a 81 kilós Tóth Benedek (Rákosvidéke Hajtós DSE) lép tatamira a cseh fővárosban, ahol a koronavírus-járvány miatt zárt kapuk mögött zajlik a 69. Európa-bajnokság.

Karakas Hedvig: úgy voltam vele, hogy mikor, ha nem most

A fegyelemről és a sikeres taktikáról is beszélt Karakas Hedvig, miután aranyérmet nyert 57 kilogrammban a prágai cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapján.

"Hosszú meccs volt a döntő, de nem éreztem fáradtságot, inkább az volt fárasztó, hogy végig fókuszálni kellett" - mondta boldogan az MTI-nek. "Nem igazán zavart, hogy már hétszer kikaptam Monteirótól, aki nagyszerű dzsúdós, mert edzőmmel, Toncs Péterrel alaposan átbeszéltük a teendőket ellene. Tudtam, hogy nem szabad rárohannom, és azt is, hogy fantasztikus erőállapotban vagyok, így nyugodtan mehettem bele a hosszabbításba is. Az intések nem fogtak meg, előtte is voltak már olyan meccseim itt, amikor két figyelmeztetésnél tartottam."

A BHSE 30 éves versenyzője kifejtette, tisztában volt azzal, hogy az egymás elleni mérleg nem neki kedvez.

"Pontosan ezért nagyon szerettem volna már legyőzni a portugált, mert úgy voltam vele, hogy mikor, ha nem most" - tette hozzá.

Karakas Hedvig Európa-bajnok (Fotó: EPA/MARTIN DIVISEK)

Edzője, Toncs Péter a végigizgult napot ecsetelte: "Háromkor lett vége a selejtezőknek, Hédi pedig hatkor jött a döntőben, szerintem ez idő alatt kilométereket gyalogoltam a csarnokban. Ami a portugált illeti, teljesen lekottáztuk előre a meccset, tudtuk, hogy nagyon rutinos és gyors ellenfélről van szó. Én elsősorban azt kértem Héditől, hogy ne essen el."

A női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó tréner elmondta, az aranypontig tartó ráadásban tanítványa a megbeszéltek szerint taktikát váltott.

"Mivel az ellenfél számított rá, abban maradtunk, hogy Hédi nem támad derékra. A vége felé viszont Monteiro már kókadni látszott, akkor már alkalmazta ezt a fogást, és meg is lett az eredménye a harmadik intés formájában. Mindent betartott, amit megbeszéltünk, és még nyolc perc után is teljesen ott volt fejben" - tette hozzá Toncs Péter.

Cselgáncs Eb - Magyar aranyérem a nyitónapon

A 69., Prágában zajló cselgáncs Európa-bajnokság csütörtöki nyitónapjának érmesei:

Eredmények:

férfiak:

60 kg, Európa-bajnok:

Robert Msvidobadze (Oroszország)

2. Jago Abuladze (Oroszország)

3. Francisco Garrigos (Spanyolország) és Jorre Verstraeten (Belgium)



66 kg, Európa-bajnok:

Orhan Szafarov (Azerbajdzsán)

2. Tal Flicker (Izrael)

3. Denis Vieru (Moldova) és Kilian Le Blouch (Franciaország)

...Szegedi Dániel helyezetlen



nők:



48 kg, Európa-bajnok:

Shirine Boukli (Franciaország)

2. Andrea Stojadinov (Szerbia)

3. Distria Krasniqi (Koszovó) és Katharina Menz (Németország)



52 kg, Európa-bajnok:

Odette Giuffrida (Olaszország)

2. Andreea Chitu (Románia)

3. Estrella Lopez Sheriff (Spanyolország) és Charline Van Snick (Belgium)

...Pupp Réka helyezetlen



57 kg, Európa-bajnok:

KARAKAS HEDVIG

2. Telma Monteiro (Portugália)

3. Sarah Leonie Cysique (Franciaország) és Theresa Stoll (Németország)

MTI