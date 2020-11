Elkezdődött a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja

2020. november 20. 12:29

Elkezdődött a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja. A Tárjátok ki a szíveteket! címmel évente meghirdetett akciósorozat keretében karácsonyig országszerte és a határon túl is adományokkal segíti a segélyszervezet a családokat és a rászorulókat.

A Katolikus Karitász MTI-hez is eljuttatott pénteki közleménye szerint karácsonyig több száz családot szeretnének kályhával és tűzifával támogatni. Számos helyen osztanak egész télen - a koronavírus-járvány miatt előre csomagolt - meleg ételt hajléktalanoknak és krízishelyzetben lévőknek.



A szervezet a határon túli magyar családokat is segíti kályhával, tűzifával, élelmiszercsomaggal, édességekkel és egyéb ajándékokkal az ünnepek előtt.



Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni az ország különböző gyűjtőpontjain. A program részletei megtalálhatók az www.angyalbatyu.hu oldalon - írták.



Hozzátették: számos iskolában és templomban gyűjtenek játékokat. Az összegyűlt ajándékokból a segélyszervezet munkatársai névre szóló ajándékcsomagokat készítenek, amelyeket a Karitász önkéntesei juttatnak el a rászoruló családok gyermekeinek.



A közleményben idézik Spányi Antal székesfehérvári megyés püspököt, a szervezet elnökét, aki szerint az akció plakátján látható, nyitott tenyérben tartott, hóból formált szív a szimbóluma, hogy a segítségnyújtás lehetősége a "kezünkben van". "Szívünk kitárásával felmelegíthetjük mások hideg otthonát, ünneppé tehetjük küzdelmekkel teli napjait. A szeretet kézzel foghatóvá válhat, ha olyat adunk másnak, ami örömet okoz neki, ami kisegíti a bajból, vagy ha egyszerűen csak megajándékozzuk és megélheti, hogy nincs egyedül."



Écsy Gábor, a Karitász országos igazgatója szerint a nélkülözőkért indított ünnepi összefogásnak 2020-ban is kettős célja van: ünnepé tenni a karácsonyt és könnyebbé tenni a hétköznapok terheit. "A különböző élethelyzetekben különleges törődést adhatunk, személyre szabott segítséggel" - tette hozzá.

Écsy Gábor - kdnp.hu



A Katolikus Karitász programsorozatához több módon is lehet csatlakozni. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal támogatható a segélyszervezet munkája. A felajánlásokat várják csekken, banki átutalással, illetve a www.karitasz.hu oldalon online adományozással is lehet segíteni.



Az egyházmegyei Karitász-központokan és a meghirdetett gyűjtőpontokon egy-egy helyi program támogatásába lehet bekapcsolódni tárgyi vagy pénzadományával.



Az Egymillió csillag a szegényekért szolidaritási akciót december 6. és 13. között tartják. A szervezet a hagyományos, vásárokon és főtereken rendezett közösségi gyertyagyújtások helyett idén a járvány miatt erre az alkalomra készített videókkal hívja majd fel a figyelmet a nehéz sorsú családok helyzetére egy héten keresztül.



MTI