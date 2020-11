NMHH: a járvány az idősek körében is gyorsította a digitalizációt

2020. november 20. 13:14

Egy friss, reprezentatív kutatás szerint a koronavírus-járvány következtében a hatvan év fölöttiek körében is nőtt az igény a telefonáláson és SMS-küldésen túlmutató, adatforgalmat igénylő mobilkommunikációra - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

Az NMHH kommunikációs igazgatóságának pénteki közleménye szerint az újszerű igények kiszolgálására már nem feltétlenül alkalmasak az idősebb korosztály által többségében használt 2G-s és 3G-s telefonok, a fejlettebb technológiájú és gyorsabb internetkapcsolatra alkalmas 4G-s vagy akár 5G-s készülékeket érdemes vásárolni nekik.



Az NMHH megbízásából készült, a szüleivel rendszeresen kapcsolatot tartó 35-59 évesek körében végzett kutatásból az látszik, hogy a nagymamák 82, a nagypapák 78 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, az idős nők mindössze 12, a férfiak 14 százaléka képes vagy lenne képes egyedül elboldogulni egy okostelefon funkcióival.



Hozzátették, a kiemelt rizikócsoportba tartozó hatvan év felettiek is egyre gyakrabban végeztek adatforgalmat igénylő tevékenységeket a Covid-19 első hulláma alatt. "Az idősebb korosztály tagjai egyre nagyobb rutinnal használják a videóhívást, amikor például nem tudnak részt venni egy családi eseményen (52 százalék), vagy ha valaki a családból elutazott (50 százalék). Ötödük (22 százalék) pedig már akkor is használja, ha csak rossz napja van, vagy éppen meg akarja beszélni a napi történéseket" - idézték a közleményben Karl Károlyt, az NMHH hírközlés-felügyeleti főosztályának vezetőjét.



A közlemény kiemeli: az NMHH a honlapján tízpontos ajánlással segíti a mobiltelefon-készülék vásárlásban a fogyasztókat, kitérve a többi között az átviteli sebességre, a kijelző méretére, felbontására, az akkumulátor által biztosított üzemidőre, a töltési módra és a jelszótárolásra.



A hatóság közölte, az egyedi igényekre szabott mobil szolgáltatáscsomag megtalálásában az NMHH online kalkulátora is segítséget nyújthat. Egyúttal felhívták a figyelmet arra, hogy a hazai mobilszolgáltatók mindegyikénél létezik elérhető áron olyan konstrukció, amelynél a népszerű üzenetküldő, audio- és videóchat-alkalmazások által felhasznált adatmennyiség nem számít bele az adatforgalomba.



MTI