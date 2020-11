NB I - Elmarad vasárnap az Újpest-Zalaegerszeg mérkőzés

2020. november 20. 13:28

Elmarad az Újpest és a Zalaegerszeg vasárnapra kiírt találkozója az OTP Bank Liga 11. fordulójában.

Az összecsapás vasárnap 14.30-kor kezdődött volna Újpesten, ám a lila-fehérek halasztást kértek, a ZTE pedig ezt elfogadta.



"Bár elkezdődtek az edzések, és napról napra többen vagyunk a pályán, a ZTE elleni mérkőzésnek úgy mentünk volna neki, hogy a csapat egy része még nem tért vissza, még mindig vannak pozitív tesztek, akik edzenek, a hosszas kihagyás és a szervezetüket ért megterhelés miatt még nem alkalmasak a komolyabb fizikai igénybevételre, illetve van olyan játékosunk is, aki bár negatív, a szövődmények miatt még nem csatlakozhat." - áll az Újpest honlapján.



Az MLSZ Twitter-oldala pénteken arról számolt be, hogy a két csapat kérésére a versenybizottság elhalasztotta a találkozót, amelyet december 23-án, 14.30 órakor pótolnak.



Az Újpest korábban az MTK-tól és a DVTK-tól is halasztást kért, de ebbe egyik klub sem ment bele. A Diósgyőr ellen a lila-fehérek nem tudtak kiállni.

MTI