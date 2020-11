Deutsch: Soros Magyarországra kényszerítené a migránsokat

2020. november 20. 13:55

Magyarországra kényszerítené az illegális bevándorlókat Soros György és a brüsszeli bevándorláspártiak - mondta a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) delegációvezetője pénteki sajtótájékoztatóján, amelynek videóját a Fidesz juttatta el az MTI-hez.

Deutsch Tamás úgy fogalmazott, Soros György csütörtökön ismét "teljes erőből" Magyarországra támadt: újra "indulatosan rágalmazta" a magyarokat, "hazudozott Magyarországról" és "durván fenyegette" a magyar embereket.

"Az elmúlt években mi, magyarok a saját bőrünkön tapasztalhattuk, hogy Brüsszel tele van Soros embereivel, köztük a magyar baloldal EP-képviselőivel" - mondta, hozzátéve, hogy Soros csütörtökön ismét kiadta a parancsot az embereinek, "keményen lépjenek fel" Magyarországgal és Lengyelországgal szemben.



Deutsch Tamás szerint Soros már 2015 óta azt akarja elérni Brüsszelben, hogy ne adjanak pénzt, sőt büntessék is meg azokat az országokat, amelyek nem akarnak illegális bevándorlókat befogadni.



"Most is ezt akarja, és ezért új eszközt találtak ki a zsarolásra" - hangsúlyozta, hozzáfűzve, azt találták ki, hogy csak az az ország lehet jogállam, amelyik beengedi a bevándorlókat. Az az ország azonban, amelyik megvédi a határait a migránsoktól, Brüsszelben mostantól nem lehet jogállam, és büntetésből elvennék a pénzüket - emelte ki.



"A magyarok többször egyértelművé tették, hogy nem kérnek a bevándorlókból. Mi, a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői nem engedünk semmilyen zsarolásnak és megvédjük a magyarokat, megvédjük a hazánkat a bevándorlástól" - fogalmazott Deutsch Tamás.

