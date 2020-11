Államtitkár: pénteken megkezdődött a szociális dolgozók tesztelése

2020. november 20. 13:59

Pénteken megkezdődött a szociális intézmények dolgozóinak tesztelése, a jövő héten iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben indul a szűrés - mondta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

György István hozzátette: 16 691 helyszínen mintegy 370 ezer ember szűrését végzik el antigén gyorstesztekkel. A bölcsődékben 1742, az óvodákban 4381, az iskolákban 8694 feladatellátási helyszínen zajlik majd a tesztelés.



A részvétel önkéntes - hangsúlyozta az államtitkár, aki arra kérte az intézmények dolgozóit, segítsenek maguknak és a környezetüknek azzal, hogy alávetik magukat a tesztelésnek.



A vizsgálatok rendszeresek lesznek az operatív törzs által meghatározott ütemezésben. A szűrést a bölcsődei, óvodai és iskola pedagógusok körében a fővárosi és megyei védelmi bizottságok és kormányhivatalok szervezik: minden kormányhivatal országszerte mintegy ezer mintavevő csapatot indít el, amely a tervek szerint a hét öt munkanapján keresi fel az intézményeket - mondta.



Szólt arról, hogy az egészségügyi és szociális intézmények saját erőforrásaikkal végzik el a vizsgálatokat, utóbbiaknak a kormányhivatalok közreműködésével juttatják el a gyorsteszteket.



"Az országban eddig példátlan feladat eredményes végrehajtásához a kormány az orvosegyetemi hallgatók segítségét kéri" - fogalmazott.



Emlékeztetett arra, hogy az ötöd- és hatodéves hallgatók már jelenleg is önkéntesen dolgoznak a mentőszolgálatnál, a klinikákon, kórházakban, de az operatív törzs döntése szerint még szélesebb körben szükséges bevonni a védekezési feladatokba őket. A hallgatók elsősorban az iskolai, óvodai pedagógusok vagy - ahol ez szükséges - a szociális intézmények dolgozóinak országos szűrésében vesznek részt.



György István jelezte: az orvos- és egészségtudományi egyetemek harmad-, negyedéves fogorvosi és orvosi, harmad- és ötödéves gyógyszerészeti, valamint az első-, másodéves egészségtudományi képzésben tanulókra számítanak. Ők veszik le majd a mintákat, és értékelik ki azokat.



Ismertette: abban az iskolában nem tartanak a szűrést, ahol a járvány miatt digitális tanrendre tértek át, vagy zárva van az intézmény. Egy egység egy nap legalább három intézményben végzi a vizsgálatokat, az ezer egység egy nap alatt háromezer, öt nap alatt 15 ezer helyszínre fog eljutni.



Az egységeket a kormányhivatal látja el védőfelszereléssel a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása alapján a felszerelés arcvédő pajzsból és FFP-2-es maszkból áll, ennél szigorúbb védőfelszerelést a tesztelési folyamat nem igényel - jegyezte meg.



Közölte: a tesztelések hétköznap lesznek, de a szociális intézményekben szombaton és vasárnap is folyik a mintavételezés, és a mintavevőket is minden nap tesztelik.



Kitért arra, hogy a védekezésbe bevont egyetemisták és felsőoktatási intézmények között a kormány rendelete szerint hallgatói munkaszerződés jön létre, a diákokat munkanapokon napi 5000, hétvégenként napi 7500 forint adómentes díjazás illeti meg, a kormányhivatalok napi étkezésről és szükség esetén szállásról gondoskodnak.



A hallgatókat a minták levételére és értékelésére oktatófilmmel készíti fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). A kéthetes gyakorlaton szerzett tapasztalatokat kreditként beszámítják, a védekezésben való részvételük nem érintheti hátrányosan tanulmányi előmenetelüket. Az érintett diákokat csütörtökön az ITM a Neptun rendszeren keresztül értesítette.



Az államtitkár aláhúzta: a szűrésen átesett dolgozó az esetleges pozitív eredményről köteles értesíteni a háziorvosát, és házi karanténba kell vonulnia.



György István utalt arra, hogy az intézmények célzott csoportos tesztelésének célja a koronavírus terjedésének lassítása, és az, hogy teljesebb képet adjon a dolgozók közötti fertőzöttek arányáról.



MTI