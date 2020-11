Varsó: Az EU nem lehet "az egyenlőnél egyenlőbbek" uniója

2020. november 20. 14:06

Lengyelország azt reméli, hogy folytatódik a kompromisszumkeresése a hétéves uniós keretköltségvetés és a helyreállítási alap ügyében - jelentette ki Krzysztof Szczerski lengyel elnöki kabinetfőnök és külügyi államtitkár pénteken, hangsúlyozva egyúttal, hogy a soros német uniós elnökségnek el kellene ismernie a vétó létjogosultságát.

Szczerski - rmf24.pl

Szczerski az uniós tagállamok vezetőinek csütörtök esti videokonferenciájára reagált a lengyel közszolgálati hírtelevíziónak nyilatkozva. A kabinetfőnök szerint az uniós költségvetési csomagról szóló tárgyalások jelenleg "nagyon érzékeny fázisba" érkeztek.

A politikus a lengyel kormány munkája "első jó gyümölcsének" nevezte, hogy "ma mindenki a tárgyalások éjszakai újranyitásáról beszél", és "senki sem próbálja ráerőszakolni" a többiekre saját álláspontját.



Szczerski egyebek között arra utalhatott, hogy Charles Michel, az Európai Tanács (ET) elnöke az uniós értekezlet után kijelentette: a legtöbb tagállam elégedett a jogállamisági mechanizmust is magában foglaló megoldással, mivel azonban néhányan nem támogatják azt, az ET továbbra is mindenki számára elfogadható megoldást keres.



A lengyel államtitkár úgy vélekedett: a német soros uniós elnökségnek el kellene ismernie "a vétó érvét", taktikája a kompromisszumkeresés kell, hogy legyen a tárgyalások következő szakaszában. Emlékeztetett, hogy a költségvetési vita első szakaszában Hollandia is kilátásba helyezte a vétót.



A kabinetfőnök kifogásolta, hogy az Európai Unióban a jogállamiságot nem jogi, hanem politikai értelemben fogják fel. "Ez az oka a jelenlegi helyzetnek, ami elfogadhatatlan" - mondta. Hangsúlyozta, hogy a jogállamiság elengedhetetlen eleme a jogbiztonság.



"Ha valamiért megbüntetnek, tudnunk kell, miért és milyen alapon. Ez pedig nincs meg, mert a brüsszeli érdekek és politikusok néhány éve elrontották az európai jogot" - jelentette ki Szczerski.



Mateusz Morawiecki kormányfő - aki a csütörtöki videoértekezleten megerősítette a lengyel álláspontot a költségvetési feltételrendszer elutasításáról - pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta: Európa akkor nagy, ha a nemzetek Európája marad.



"Az EU értéke az államok jogegyenlőségén, az alapszerződések betartásán, nem pedig az alapszerződéseket megkerülő rendelkezéseken alapul" - hangsúlyozta Morawiecki. Hozzátette: az EU nem lehet "kettős mércék, egyenlők és egyenlőbbek uniója".



MTI