Fidesz-KDNP: a BKV buszbérlési tenderét azonnal ki kell vizsgálni

2020. november 20. 15:13

A BKV buszbérlési tenderének azonnali kivizsgálását sürgeti a budapesti Fidesz, amely a Facebook-oldalán pénteken közölte azt is, hogy Láng Zsolt, a párt budapesti elnöke, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője az ügyben csütörtökön levelet küldött Karácsony Gergely főpolgármesternek.

Láng Zsolt - langzsolt.hu

Láng Zsolt - a közösségi oldalon közzétett - levélében emlékeztetett arra, hogy a BKV dízelüzemű, használt alacsonypadlós csuklós autóbuszok bérlése tárgyában uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le idén tavasszal. Az ajánlattételi határidőig, május 25-ig három cég adott be pályázatot: a székesfehérvári székhelyű Truck-Trailer & Parts Haszongépjármű és Alkatrész Kft., az esztergomi Infinitours Kft., amelynek ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a kiíró, valamint a budapesti CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt.



A sajtóban megjelent hírek szerint a BVK Zrt. a legkedvezőbbnek a CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt. ajánlatát találta, így ezzel a társasággal kötötte meg a bérleti szerződést, amelynek összértéke 342,72 millió forint.



Láng Zsolt szerint a nyertes társaság nemcsak a neve miatt tűnik meglepő választásnak. A kérdéses tender kapcsán több komoly kérdés is felmerül, amire a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója haladéktalanul várja Karácsony Gergely válaszát.



Választ várnak arra, hogyan nyerhetett a BVK közbeszerzési kiírásán egy többek között offshore hátterű cég által alapított vagyongazdálkodó zrt.; a főpolgármester helyes gyakorlatnak tartja-e az eljárást; hogyan adhatta a legkedvezőbb ajánlatot egy 2020. május 11-én - pontosan 7 nappal a BKV-tender ajánlattételi határidejének lejárta előtt - alapított cég.



Kérdés az is - mint Láng Zsolt írta -, milyen hitelt érdemlő referenciákkal tudott igazolni a CR-Facilities Vagyongazdálkodó Zrt., hiszen az alapító cégek alaptevékenységét illetően sem mondható el, hogy nagy rutinnal rendelkeznének buszok bérbeadását illetően.



Választ várnak arra is a főpolgármestertől, hogy tervezi-e elvenni a BKV felügyeletének feladatkörét Tüttő Kata főpolgármester-helyettestől, és tervezi-e "a botrányos ügy kivizsgálását".



Láng Zsolt azt is kérdezi Karácsony Gergelytől, hogy nem tartja-e mindezek fényében arcpirítónak a BKV Zrt. azon közlését miszerint: "a beszerzés a mindenkori jogszabályi előírások maximális betartása mellett zajlott, s a teljes folyamatot végig a teljes transzparencia jellemezte".



MTI