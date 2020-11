FIFA-gála - December 17-én lesz a díjkiosztó ünnepség

2020. november 20. 18:15

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) december 17-én hirdeti ki az év legjobbjait, ám a díjkiosztó ünnepség a koronavírus-járvány miatt csupán virtuális esemény lesz.

Zsóri Dániel a tavalyi gálán - focihirek.info

A FIFA pénteken a honlapján jelentette be, hogy a szavazás szerdán kezdődik és december 9-én ér véget. Hozzátették, a sportág főszereplőinek nemcsak a játékukkal és a teljesítményükkel, hanem a jelenlegi, válságos közegészségügyi helyzetben a nyilatkozataikkal és a megnyilvánulásaikkal is példaképekké kell válniuk.



Idén a világjárvány miatt hónapokra leállt a labdarúgás szinte az egész világon, sőt sok helyen be sem fejezték a 2019/20-as szezont, így sokáig az is bizonytalan volt, hogy a FIFA idén hirdet-e egyáltalán győzteseket.



A tavalyihoz hasonlóan 2020-ban is kilenc egyéni a kategóriában osztanak ki díjakat, plusz a férfiaknál és a nőknél is kihirdetik év csapatát.



A férfi és a női év játékosa választás esetében változatlanul négyféle szavazatot összesítenek: a válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai mellett több mint kétszáz újságíró véleményét, valamint a szurkolók online-szavazatát is figyelembe veszik.



Tavaly az év játékosa Lionel Messi lett, míg az év góljáért járó Puskás-díjat Zsóri Dániel kapta meg.



MTI