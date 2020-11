Leonardo da Vincinek tulajdonított rajzot fedeztek fel

2020. november 20. 18:24

Jézusról készült, Leonardo da Vincinek (1452-1519) tulajdonított rajzot fedeztek fel egy olasz magángyűjteményben, a rajz igazolhatja, hogy a Megváltó (Salvator Mundi) nem Leonardo da Vinci festménye - adta hírül a La Stampa olasz napilap.

Annalisa Di Maria Leonardo-szakértő szerint az alkotás a reneszánsz itáliai géniuszának keze munkája. Di Maria a lapnak elmondta, a rajz "minden vonásában Leonardót idézi: ez az ő nyelve, tisztán és világosan beszél".



A Megváltó (Salvator Mundi) című festmény, amelyet 2017-ben rekordáron, 450,3 millió dollárért (136,3 milliárd forint) árverezett el a Christie's aukciósház, nem valószínű, hogy Leonardo műve, mivel a most megtalált Jézus-rajz az igazi és az nagyon különbözik tőle - véli Dia Maria.



A krétarajzot Di Maria a reneszánsz mester legismertebb önarcképéhez hasonlította. Mindkettő háromnegyedrészt elfordulva ábrázolja az arcot, ez volt a művész kedvenc szöge. A Megváltó ezzel ellentétben szemből mutatja Jézust, amint egyenesen a néző szemébe néz.



Az évszázadokon át lappangó Megváltót korábban a Leonardo műhelyében dolgozó Boltraffiónak tulajdonították, miután azonban Alex Parrish műkereskedő 2005-ben 10 ezer dollárért megvásárolta, a szakértők új álláspontra jutottak: a művet Leonardo festette. Az új szakértői véleményt 2011-ben hozták nyilvánosságra, a festményt a londoni National Galleryben mutatták be a nyilvánosságnak.



A Jézus-rajz felfedezését a Leonardo da Vinci Nemzetközi Bizottság (Leonardo da Vinci International Committee) jelentette be először csütörtökön, eredetileg egy firenzei konferencián mutatták volna be.



A vörös krétával készített rajzról az a leccói gyűjtő kért Di Mariától szakvéleményt, aki az addig éveken át magántulajdonban lévő képet felfedezte. A szakértő jelenleg átfogó jelentést készít, az alkotás születésének évét még nem határozta meg, csak annyit mondott, hogy a tudományos vizsgálat a 16. század elejére teszi. Noha a szakértő bizonyos az ítéletében, a rajz hitelesítése még folyamatban van.



A 80 oldalas munka közzétételét a járvány miatti korlátozások feloldása utánra tervezi.



Nem minden szakértő osztja Di Maria véleményét. Martin Kemp művészettörténész, aki számos munkájában foglalkozott Leonardóval, azt mondta, személyesen kellene meg vizsgálnia a művet, hogy eldönthesse, a rajz készítésének módszere megfelel-e annak, amit a művész használt.



"Meg kellene néznem, bal kézzel készült-e a rajz. Leonardo mindent a bal kezével rajzolt" - mondta el a The Daily Telegraph brit napilap honlapjának.

MTI