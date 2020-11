EMNT: semmi okunk az ünneplésre legnagyobb nemzeti tragédiánk évfordulóján

2020. november 20. 19:35

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) álláspontja szerint az erdélyi magyaroknak semmi okuk az ünneplésre legnagyobb nemzeti tragédiájuk évfordulóján.

Az EMNT pénteken reagált az országos elnöksége által jegyzett állásfoglalásban arra, hogy Klaus Iohannis román elnök szerdán kihirdette a trianoni döntés évfordulóját romániai ünnepnappá nyilvánító törvényt. A jogszabály szerint június 4-én a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amihez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvényekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját.



Az EMNT emlékeztetett arra, hogy a román elnök az alkotmánybíróságra is elküldte, a parlamentnek is visszaküldte a törvénytervezetet, de az alkotmánybírák alkotmányosnak találták a parlament pedig ismét elfogadta, így az államelnök köteles volt kihirdetni a törvényt. Úgy vélte azonban, hogy éppen az államelnök magyarellenes megnyilvánulásai engedtek teret a hasonló kezdeményezéseknek.



"December 1. vagy június 4. lehet a románság nemzeti ünnepe, az állami ünneppé nyilvánítás azonban sértő azokra nézve, akiknek ez a nap az idegen uralom alá kerülést, évszázados elnyomatást, megaláztatást és jogfosztást jelent. Nekünk, erdélyi magyaroknak, a jelenlegi Románia területén élő őshonos nemzeti közösségként, semmi okunk az ünneplésre legnagyobb nemzeti tragédiánk évfordulóján" - áll a dokumentumban.



Az EMNT emlékeztetett arra, hogy június 4-ét a magyar Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. "Június 4-én mi továbbra is emlékezni fogunk, és nem ünnepelni" - tette hozzá.



A nemzeti tanács szerint a most elfogadott törvény károkat okoz a román-magyar kapcsolatok terén, és nem szolgálja a két nemzet együttműködését. Szerinte a "kényszerünnepnap" megalázó, az erdélyi interetnikus környezetében fölösleges feszültségeket kelt.



Az "gyökeresen ellentétes az olyan egyetemes európai értékekkel, mint minden ember egyenlő méltósága, a kulturális önazonossághoz való jog, nem szólva a népek és nemzetek önrendelkezési jogáról" - áll az MTI-hez eljuttatott dokumentumban.



MTI