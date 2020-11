Novák: a családbarát vállalatok versenyképesebben tudnak működni

A családbarát vállalatok versenyképesebben, hatékonyabban tudnak működni, mert dolgozóik lojálisabbak a céghez és munkájukat elhivatottan végzik - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom péntek esti online rendezvényének küldött videóüzenetében.

Novák Katalin a civil szervezet családbarát vállalatokat díjazó eseménye részvevőihez szólva azt is mondta, hogy a koronavírus-járvány idején sok vállalat ismerte fel a rugalmas munkabeosztásban rejlő lehetőségeket, ami figyelembe tudja venni a családi változásokat, kihívásokat, nehézségeket is.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy egy családban mindig adódnak olyan helyzetek, amelyek "rugalmas megoldásokért kiáltanak". Szerinte a családosok is szívesebben járnak be olyan munkahelyre, ahol ezt tekintetbe veszik, ahol igyekeznek közösen megoldást találni a problémákra.



A koronavírus-járvány rendkívüli időket hozott, ebben a helyzetben kell biztosítani az ország, a gazdaság, a vállalatok működését, a családok életét - hangoztatta. Hozzátette: állami támogatással segítik a munkaadókat, hogy a jövőben rugalmasabban működhessenek.



Skrabski Fruzsina, a mozgalom vezetője azt mondta, a díjakat azért alapították, hogy a családbarát cégek jó gyakorlatait összegyűjtsék és terjesszék. Egy kutatásukat ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy a családbarát módon működő munkahelyek jobban tudnak alkalmazkodni az új helyzetekhez, mert itt nagyobb a bizalom, és így a vezetésnek nem a munkatársak ellenőrzésére kell figyelniük, a munkavállalók pedig extrém körülmények között is tudnak teljesíteni.



Arról beszélt, a családbarát vállalati kultúrát gyakorló cégekben külön figyelmet fordítanak arra, hogy a nehéz időszak ne a szorongást, hanem a kreativitást növelje.



A rendezvényen több kategóriában - online formában, körkapcsolással - elismeréseket "adtak át" azoknak a cégeknek, amelyek programjaikkal, illetve vállalásaikkal megkönnyítik a náluk dolgozó családosok munkáját, életét.



Idén "Az Év Családbarát Vállalata - különleges időkben" című pályázat fődíjasai mind magyar alapítású vállalatok lettek, ez először fordult elő a pályázat nyolc évében.



Az Év Családbarát Vállalata fődíjat nagyvállalati kategóriában a MVM Magyar Villamos Művek Zrt., a középvállalatok között a Tigra Kft., míg a kisvállalatok versenyében a Barta Autó 2000 Kft. kapta meg.



A legjobb, kiemelt pályázatok között volt még a CIB, a Magyar Közút, a Vodafone, az ABT, a Városliget Zrt., a Karrier Hungária Kft. és a PC Trade System Kft.



Szakmai különdíjat kapott a Philip Morris és a Vodafone. Előbbi a járvány idején tanúsított különleges érzékenységéért és a munkatársak megtartását célzó példaértékű megoldásáért, míg utóbbi egyebek mellett a kisgyermekeseket támogató intézkedési csomagjáért. A mozgalom további 39 céget "Családbarát Vállalat" címmel tüntetett ki.



A koronavírus-járvány elleni intézkedések videós bemutatásért oklevelet kapott a Budapest Bank, valamint a "Covid-védekezés humorral" kategóriában ugyancsak oklevelet kapott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.



A díjátadóról kiadott sajtóanyag szerint idén különösen sok vállalat érdeklődött a pályázat iránt, száznál többen regisztráltak. Ez azt jelzi, hogy ebben a kritikus évben az eddigieknél is több vállalat vezetője gondolta úgy, családbarát intézkedéseik nem valamiféle krízisben elhagyható luxustevékenység részei, hanem éppen a válság kezelésének, túlélésének a zálogai - írták.



MTI