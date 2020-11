Kőbe zárt erő: hódoltság korabeli ágyúgolyót találtak a Dunában

2020. november 20. 22:53

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata egészen érdekes tárgyat talált a Dunában közelmúltban tartott gyakorlatán. A hatalmas gömböt a Magyar Honvédség tűzszerészei után a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai is megvizsgálták, így derült ki: egy török hódoltság korabeli lelettel állnak szemben.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata elsősorban vízibalesetek helyszínén nyújt segítséget. Ahhoz, hogy a búvárok minden eshetőségre felkészültek legyenek, rengeteg gyakorlásra van szükségük. Budapesti viszonylatban természetesen a dunai merülések a leggyakoribbak. Néhány héttel ezelőtt a főváros Várkert Bazár előtti folyószakaszán gyakorlatoztak, amikor Szél Norbert tűzoltó főhadnagy a meder alján egy szokatlan tárgyat vett észre. „Félig beágyazódva feküdt a kavicsos talajban. A formája keltette fel az érdeklődésem. Munkánk során rengeteg érdekes, nem egyszer veszélyes, robbanótestre emlékeztető tárgyat találunk a folyóban. Az ilyen esetekben mindig együttműködünk a Magyar Honvédség tűzszerészeivel” – mondta a főhadnagy, hozzátéve: ebben az esetben egy kőgolyóról volt szó, aminek anyagából arra következtetett, hogy kizárt a robbanóanyag jelenléte, ennek ellenére a partra szállítás után az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái is megvizsgálták a tárgyat.

Gajdos Milán hadnagy, az alakulat kommunikációs tisztje elmondta: bár a tűzszerészek is azonnal látták, hogy a kőgolyó nem rendelkezik töltettel, így nem is minősül robbanótestnek, változatlanul azt kérik, hogy ha bárhonnan ilyen jellegű tárgy kerül elő, azonnal értesítsék a rendőrséget, hiszen a legártalmatlanabbnak tűnő, akár évszázadok óta a helyszínen heverő ágyúgolyó is lehet működőképes, ha rendelkezik robbanótöltettel. „A rendőrség minden esetben egyfajta előszűrést végez, és megvizsgálja, hogy valóban katonai robbanótestről van-e szó. Amennyiben igen, ők értesítik az ezred tűzszerész ügyeletét, a kiküldött járőr pedig elvégzi a szükséges munkát” – mondta Gajdos hadnagy.

A Dunából kiemelt, hetven kilogrammos kőgolyó rejtélye végül a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) helyszínre érkező munkatársainak segítségével oldódott meg. Gondos László, az intézet muzeológusa, gyűjteményvezetője úgy fogalmazott: azonnal tudták, hogy egy török hódoltság korabeli mozsárgolyóról van szó. „Ezek kifejezetten a tömegükkel pusztítottak, nem volt bennük robbanószer. Rövidcsövű mozsárágyúkból lőtték ki őket, és úgy viselkedtek, mint az aknavető lövedékek: nagy ívben zuhantak az elérni kívánt területre, azaz fedett terület mögé lehetett vele belőni, hogy ott végezzen pusztítást” – részletezte tulajdonságaikat Gondos László.

A hatalmas kőgolyó további sorsa is ismert: leltári számot kap, bekerül a HM HIM gyűjteményébe, majd csatlakozik kiállított társaihoz a múzeum udvarán.

Kép: Kismartoni Mátyás

Révész Béla |

honvedelem.hu