Vakcina: A Pfizer és a BioNTech kéri az engedélyezést Amerikában

2020. november 21. 00:01

Az amerikai Pfizer gyógyszergyár és német partnere, a BioNTech pénteken benyújtotta a kérelmet az amerikai élelmiszer-, és gyógyszerfelügyeletnél (FDA) a koronavírus elleni vakcina engedélyezésére - erősítette meg Washingtonban a két cég képviselője.

Az oltóanyag-kísérleteket 44 ezer önkéntesen végezték el, és az eredmények szerint a vakcina 95 százalékban hatékony a vírusfertőzés, illetve a vírus okozta Covid-19 megelőzésében.





Az FDA engedélyezési eljárása jobb esetben hónapokig, de általában évekig szokott tartani. A koronavírus világjárványa miatt azonban a szakemberek arra számítanak, hogy az új vakcinára már december első két hetében meglesz az engedély.



Egy másik amerikai gyógyszergyártó, a Moderna szintén jelezte, hogy 95 százalékos hatékonyságú vakcinát fejlesztett ki, de még nem nyújtotta be az engedélykérelmet az FDA-hoz.



Donald Trump amerikai elnök a napokban jelezte: kormányzata azzal számol, hogy decemberben mintegy 20 millió amerikait, majd januárban további 25-30 milliót olthatnak be a vakcinával.



Ugyanakkor a Gallup közvéleménykutató intézet októberben készített felmérése szerint a megkérdezettek 42 százaléka - éppen a gyorsaság miatt - nem bízik semmilyen vakcinában és nem kívánja beoltatni magát.



Joe Biden, demokrata párti elnökjelölt többször is nehezményezte, hogy a Fehér Ház nem vonja be őt és munkatársait a járványellenes intézkedésekbe, s nem férhetnek hozzá a leendő vakcina elosztásával kapcsolatos tervekhez sem.



Pénteki sajtókonferenciáján Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője bemutatta a vakcina elosztására vonatkozó tervezet másolatát. "Ez nyilvánosan elérhető, ha a volt alelnök át akarná olvasni" - mondta McEnany.



Joe Biden azt szeretné, ha a kongresszus minél előbb, még az év vége előtt megszavazná a koronavírus-járvány miatt szükséges új gazdaságélénkítő tervet - jelentette ki Jen Psaki, Biden hatalomátadással megbízott munkacsoportjának tagja pénteken újságíróknak. "Nincs idő további halogatásra" - fogalmazott Jen Psaki.



MTI