Nyugat-Szahara - Népszavazás hozhatna nyugalmat a konfliktusban

2020. november 22. 10:54

A függetlenségről szóló népszavazással, és annak eredményének tiszteletben tartásával lehetne megoldani a nyugat-szaharai konfliktust - mondta az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának docense az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

Besenyő János felidézte: a nyugat-szaharai Polisario Front múlt héten felmondta az 1991 óta érvényben lévő tűzszüneti megállapodást, miután Marokkó behatolt egy ENSZ által felügyelt biztonsági zónába.

A szakértő szerint a nyugat-szaharaiakat Algéria is támogatja, és mivel Marokkó és Algéria is régiós elsőbbségért vetekszik, egy régiós konfliktus beláthatatlan következményekkel járhat. Egy esetleges regionális háború elősegítené a migrációt, a terrorizmus valamint a régiós instabilitást - hangsúlyozta.

Észak-Afrikában ugyanis Marokkó és Algéria jelenleg stabilnak nevezhető, Líbiában polgárháború van, Egyiptom különböző terrorcsoportok miatt küzd biztonsági kihívásokkal, és a Nílus vízmegosztása miatt egy esetleges etióp-egyiptomi háború is kilátásban van, illetve Tunéziában is problémát jelentenek a radikális szervezetek - fejtette ki.

Hozzátette: az Európai Uniónak sem hiányzik, hogy eszkalálódjon a konfliktus és regionális háború törjön ki Észak-Afrikában.

Besenyő János arról is beszélt: Nyugat-Szahara a halászati lehetőség, a foszfát, illetve a kőolaj és földgáz lelőhelyek miatt is fontos Marokkónak. Az országnak jelentős vanádium, vasérc és más különleges fém nyersanyaga is van.

MTI - M1