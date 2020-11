Eltörte a prostituált kezét az őt futtató bűnöző

2020. november 22. 11:31

A Fővárosi Bíróság ügyeletes bírája november 21-én elrendelte az előzetes letartóztatását annak a férfinak, aki fogva tartotta, rendszeresen verte, akarata ellenére prostitúciós tevékenységre kényszerített barátnőjét. A Magyar Nemzet információi szerint egy kórház baleseti sebészeti ügyelete jelezte a rendőröknek, pár napja járt náluk egy nő kéztöréssel. Azt állította: barátjával, egy esés következtében szerezte a sérülést. Az orvosok a törést elemezve azt gyanították, a nő kezét valaki direkt kicsavarta, ezért az esetet jelentették a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozóinak. A nő egyébként a párjával együtt jelentkezett orvosi ellátásra, a férfi terelgette, ő válaszolt helyette, a sérült asszonyon látszott, hogy fél.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a bejelentés hatására adatokat gyűjtöttek a sérült asszony lakókörnyezetében. Kiderült, a nőt a 37 éves budapesti N. Rafael kísérte el a sürgősségi ügyeletre, aki évek óta együtt él a sértettel. Már a kapcsolatuk elején rávette párját, hogy prostituáltként keressen pénzt. Ezt először szerelmi zsarolással érte el, később, amikor a nő kezdte belátni, a szeretett férfi kihasználja, valódi zsarolásra váltott. A Magyar Nemzet információi szerint a nő idén tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámának idején, amikor csökkent a budapesti prostituáltak forgalma, jelezte a párjának, ennyi elég volt, nem megy a bolt, ideje váltani és az általa kerestet pénzt befektetni.

N. Rafael azonban utolsó fillérig felélte a nő jövedelmét, csak azt hazudta, hogy azt félreteszi. Amikor a nő ki akart szállni az üzletből, megfenyegette, hiszen a férfinek a prostituálttá tett párja szexuális szolgáltatásaiból befolyt pénz volt az egyetlen bevételi forrása. Közölte élettársával, ha nem akar dolgozni, akkor eladja öt egy másik prostituáltakat futtató férfinak. Azzal is megfenyegette, hogy leutazik vidékre, elrabolja párja 16 éves húgát és a fiatalkorú lányt fogja örömlányként futtatni. Ettől kezdve folyamatos fenyegetettségben, terrorban tartotta a nőt, naponta verte, figyelte minden lépését. Azzal is zsarolta, hogy ha elszökik, akkor a nő anyján áll bosszút. A járványveszély első hullámánál meghozott korlátozó rendelkezések feloldása után azt is meghatározta, a nőnek naponta mennyi pénzt kell keresnie, ha kevesebb volt a bevétel a tervezettnél, verést kapott az élettárs. November 14-én egy ilyen fenyítés fajult el addig, hogy a nőnek eltört a keze.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály egységeivel november 19-én a lakásán rajtaütöttek a 37 éves férfin. Az erzsébetvárosi rendőrök N. Rafaelt elfogását követően kapcsolati erőszak, kitartottság és prostitúció elősegítése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd előterjesztést tettek a letartóztatására, aminek a bíróság helyt adott. A nyomozók a sértett nőt a lakhelyétől távol helyezték biztonságba, egy olyan védett házban, amiről a nő rokonai sem tudnak. Erre azért volt szükség, hogy a fogságba került férfi családtagjai ne állhassanak rajta bosszút, ne tudják befolyásolni a vallomását se fenyegetéssel, se vesztegetéssel. A titkos, őrzött vidéki rendőrségi bázison a sértett állandó védelmet és gondoskodást kap a tanúvédelmi program részeként.

