Törőcsik Mari 85 éves - A Nemzeti Színház társulata otthonában köszöntötte a színművészt

A Nemzeti Színház társulata velemi otthonában köszöntötte 85. születésnapján, hétfőn Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas színművészt, a nemzet színészét.

"A teátrum vezérigazgatója, Vidnyánszky Attila és a színművészek a járványhelyzetben is teljesítették a művésznő tavalyi kívánságát, amely szerint nem kér mást, csak hogy idén is eljöjjön hozzá az ő drága Nemzetije" - olvasható a színház hétfői közleményében.

Mint írják, Törőcsik Mari boldog volt, azzal együtt is, hogy a vírushelyzet miatt a társulat tagjai közül csak kevesebben és az ablakon keresztül köszöntötték fel.

Vidnyánszky Attila mellett Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Földes László Hobo, Rubold Ödön és Szép Domán színművész, valamint Hosszú Mária művészeti titkár és Bánfalvi Laura kommunikációs vezető látogatta meg a színésznőt velemi otthonában, képviselve a társulat Budapesten maradt tagjait.

A születésnapi műsorban Szűcs Nelli a Selmeczi György és Maár Gyula által írt Ez csak színjáték című dalt énekelte el, ezt követte Vidnyánszky Attila köszöntője, majd Rubold Ödön Petőfi Sándor Színészdal című versét mondta el.

A közlemény szerint Törőcsik Marit kedvenc orosz rendezője, Anatolij Vasziljev üzenetben köszöntötte. Ezután Hobo verselt, majd Pilinszky János Mielőtt című költeményét Trill Zsolt adta elő. Végezetül a társulat tagjai Máté Péter Ő című dalát közösen énekelték el.

Törőcsik Mari könnyes szemmel búcsúzott tőlük, és azt üzente, nagyon hiányzik neki szeretett társulata - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A színésznő, aki úgy lett a cannes-i filmfesztivál sztárja, hogy nem is tudott róla

Hétfőn ünnepli nyolcvanötödik születésnapját Törőcsik Mari Kossuth-nagydíjas, kétszeres Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze, a nemzet művésze.

Soós Imre és Törőcsik Mari az 1955-ben lészült Körhinta című filmben (Fotó: Nemzeti Fotótár/Reprodukció)

A Heves megyei Pélyen született, szülei pedagógusok voltak. Nagyapja apró mozijában arról ábrándozott, hogy jön majd egy híres színész és felfedezi. Egerben az angolkisasszonyoknál tanult, majd előfelvételt nyert a békéstarhosi zenei gimnáziumba. Végül mégis – az évnyitó napján – egy fővárosi közgazdasági gimnáziumba iratkozott be.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola operett szakának elsőéves hallgatójaként kapta meg Fábri Zoltán Körhinta című alkotásának főszerepét.

A születésekor kapott Marián helyett a rendező javaslatára kezdte használni a Törőcsik Mariann, majd Mari nevet.

1956-ban a cannes-i filmfesztiválon sokakat megigézett törékeny alakja, kifejezőerejének gazdagsága, köztük volt az író Jean Cocteau és a rendező Francois Truffaut is. Utóbbi azt írta: Anélkül, hogy a húszéves művésznő tudott volna róla, ő volt a fesztivál legnagyobb sztárja, ő érdemelte volna az Arany Pálmát.

Főiskolás éveiben annyit forgatott, hogy három vizsgára nem jutott ideje, ezért diplomáját évtizedekkel később az elmulasztott vizsgák pótlása nélkül kapta meg.

(Fotó: Nemzeti Fotótár/Tormai Andor)

1958-ban a Nemzeti Színház szerződtette. A következő három évben tíz filmet forgatott, a kor legjobb alkotásaiban játszhatott (Külvárosi legenda, Vasvirág, Édes Anna), a Jancsó Miklós rendezte Csend és kiáltásban, majd a Szerelmem, Elektrában. Ezt követte a Szerelem Makk Károllyal. Megismerkedett későbbi férjével, Maár Gyulával, aki neki írt filmeket, a Déryné, hol van? című alkotásért 1976-ban elnyerte a legjobb női alakítás díját a cannes-i filmfesztiválon.

Vígjátékokban is játszott (Gárdos Péter: Szamárköhögés, Tímár Péter Csapd le csacsi!), később felfedezték a fiatalok – Xantus János (Női kezekben), Janisch Attila (Hosszú alkony), Mispál Attila (A fény ösvényei), Kamondi Zoltán (Halj már meg!), Fazekas Csaba (Swing) – is. Szerepelt a Nincs kegyelem című dokumentum-játékfilmben, Mészáros Márta Aurora Borealis - Északi fény című filmjében a főszerepet alakította. Több tévésorozatban is feltűnt.

A színházban kezdetben sokat kínlódott, színpadi színésznővé Zorin Varsói melódiájában nyújtott alakításával vált.

Kiváló rendezők segítségével bonthatta ki ösztönös adottságait, művészi eszközeinek kiteljesítésében Jurij Ljubimov és Anatolij Vasziljev is inspirálta.

1978-ban megvált a Nemzeti Színháztól, a győri Kisfaludy Színház művészeti vezetője lett, 1980-tól a Mafilm, 1990 és 1993 között a szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja, 1993 és 1996 között a Művész (Thália) Színház művésze, 1993-tól egy évig igazgatója volt. 1990-től 1992-ig a Magyar Színészkamara elnökeként is tevékenykedett. 2002-ben újra a Nemzeti Színház tagja lett, vendégként más színházakban is fellépett.

Törőcsik Mari, a Színház- és Filmművészeti Főiskola végzős hallgatója és Ladányi Ferenc színművész Ibsen: Peer Gyntjének előadására készülnek a Nemzeti Színházban (Fotó: Nemzeti Fotótár/Keleti Éva)

Az elmúlt fél évszázad egyik legnagyobb magyar színművésze eljátszott mindent, amit színésznő eljátszhat: tragikus alakoktól a komédiáig, társadalmi szerepektől zenés játékokig, karakterszerepekig.

2008 őszén újraélesztést követően kómába esett, és hetekig intenzív kórházi ellátást szorult. 2009-ben Kaposváron Marguerite Duras Naphosszat a fákon című színművében állt újra színpadra, majd a Nemzeti Színházban a többi közt Juhász Ferenc A szarvassá változott fiú, Gorkij Éjjeli menedékhely, Ibsen Brand és Brecht Galilei élete című darabjában láthatta a közönség.

Az elmúlt években több alkalommal került hosszabb-rövidebb időre kórházba, csak 2018 nyarán vállalt újra szerepet: a Sztalker Csoport előadásában, William Faulkner Míg fekszem kiterítve című kisregénye nyomán készült darabban hallhatta hangját a közönség. Idén ő is közreműködött abban a különleges alkotásban, amelyben hatvan magyar színésznővel újraforgatták Hitchcock Psychójának híres zuhanyjelenetét.

A művészetét elismerő díjakat felsorolni szinte lehetetlen.

1959-ben Balázs Béla-díjjal, számos nagy nemzetközi fesztiválon a legjobb női alakítás díjával ismerték el, 1994-ben életműdíjat kapott a Magyar Filmszemlén. Kétszer tüntették ki Jászai Mari-díjjal (1964, 1969) és Kossuth-díjjal (1973, 1999), 1971-ben érdemes művész, 1977-ben kiváló művész címet kapott. 1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét ítélték neki oda, 2000-ben a nemzet színésze lett. A Prima díjat 2003-ban, a Prima Primissima Jubileumi díját 2007-ben kapta meg.