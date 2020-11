Láng Zsolt: Karácsony vizsgálja ki a BKV buszbérlését!

2020. november 24. 09:48

Levélben kéri a Fidesz fővárosi frakciója Karácsony Gergely főpolgármestertől, hogy vizsgálja ki a BKV buszbérlésének ügyét.

Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, a BKV egy olyan - offshore hátterű - cégtől bérelne buszokat, amelyet az erről szóló tender kiírása előtt egy héttel jegyeztek be.



A vállalatnak egyetlen alkalmazottja van, és referenciákkal sem rendelkezik, miközben a vezetőségét Tüttő Kata főpolgármester-helyettes volt élettársának, Leisztinger Tamásnak a csapata adja - tette hozzá.

A budapesti Fidesz-KDNP azt várja Karácsony Gergelytől, hogy miután kivizsgálta az ügyet, gyorsan hozza meg a szükség intézkedést, "mert ha ilyen irányba indul el a fővárosi vezetés, hogy ilyen nyíltan kezdenek el fittyet hányni mindenféle jogszabályra, közbeszerzési törvényre és az átláthatóságra, akkor ennek nagyon súlyos következményei lesznek" - fogalmazott Láng Zsolt.



Hozzátette, úgy tudják a szóban forgó cég buszokkal sem rendelkezik, és mivel offshore hátterű, nem is indulhatna közbeszerzésen Magyarországon.



Kitért arra is, hogy a járványhelyzetben a buszok pótlása a budapestiek védelme szempontjából kiemelten fontos, ezért akár jogi lépéseket is tesznek az ügyben.

